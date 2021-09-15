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Кабмін схвалив Стратегію інформбезпеки, яку тепер має затвердити РНБО

Середа, 15 вересня 2021, 15:35

Кабінет міністрів у середу схвалив Стратегію інформаційної безпеки України, яку тепер має затвердити РНБО.

Джерело: повідомлення міністра культури і інформполітики Олександра Ткаченка            

Пряма мова Ткаченка: "Цей документ включає в себе основні заходи протидії дезінформації, маніпуляціям та відвертої брехні з боку держави-агресора.

Крім того, Стратегія передбачає боротьбу з низьким рівнем медіаграмотності українців, захист державного суверенітету і територіальної цілісності України, підтримку інформаційними засобами та заходами соціальної та політичної стабільності".

Деталі: Стратегія, яка розписана на 17 сторінках, за словами Ткаченка розрахована на період до 2025 року з урахуванням "викликів, пов’язаних зі стрімким поширенням цифрових технологій".

Передісторія:

  • 14 вересня 2021 року президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони "Про Стратегію національної безпеки України"

Теми: РНБОінформаційна війна
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