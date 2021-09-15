Кабмін схвалив Стратегію інформбезпеки, яку тепер має затвердити РНБО
Кабінет міністрів у середу схвалив Стратегію інформаційної безпеки України, яку тепер має затвердити РНБО.
Джерело: повідомлення міністра культури і інформполітики Олександра Ткаченка
Пряма мова Ткаченка: "Цей документ включає в себе основні заходи протидії дезінформації, маніпуляціям та відвертої брехні з боку держави-агресора.
Крім того, Стратегія передбачає боротьбу з низьким рівнем медіаграмотності українців, захист державного суверенітету і територіальної цілісності України, підтримку інформаційними засобами та заходами соціальної та політичної стабільності".
Деталі: Стратегія, яка розписана на 17 сторінках, за словами Ткаченка розрахована на період до 2025 року з урахуванням "викликів, пов’язаних зі стрімким поширенням цифрових технологій".
Передісторія:
- 14 вересня 2021 року президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони "Про Стратегію національної безпеки України"