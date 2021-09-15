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Кабмин одобрил Стратегию информбезопасности, которую теперь должен утвердить СНБО

Среда, 15 сентября 2021, 15:35
Кабмин одобрил Стратегию информбезопасности, которую теперь должен утвердить СНБО

Кабинет министров в среду одобрил Стратегию информационной безопасности Украины, которую теперь должен утвердить СНБО.

Источник: сообщение министра культуры и информполитики Александра Ткаченко

Прямая речь Ткаченко: "Этот документ включает в себя основные меры противодействия дезинформации, манипуляции и откровенной лжи со стороны государства-агрессора.

Кроме того, Стратегия предусматривает борьбу с низким уровнем медиаграмотности украинцев, защита государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, поддержку информационными средствами и мерами социальной и политической стабильности".

Детали: Стратегия, которая расписана на 17 страницах, по словам Ткаченко рассчитана на период до 2025 года с учетом "вызовов, связанных со стремительным распространением цифровых технологий".

Предыстория:

14 сентября 2021 президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О Стратегии национальной безопасности Украины"

Темы: СНБОинформационная война
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