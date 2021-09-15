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Окупанти розкопали в Криму колекцію прикрас ІІІ століття

Середа, 15 вересня 2021, 16:20
Окупанти розкопали в Криму колекцію прикрас ІІІ століття

Окупаційний "Кримський федеральний університет" повідомив, що на розкопках в могильнику Опушки в Криму виявили колекцію прикрас III століття н.е., виконану в сердоліковому стилі – одна пара сережок, три браслети та дві нагрудні прикраси.

Джерело: пресслужба КФУ

Дослівно: "Ювелірні предмети могли належати тільки високопоставленим особам. Вони знайдені в похованні предків середньовічних аланів, які жили на території Криму в III ст. н. е. За наявністю прикрас не тільки поруч з останками жінок, а й дітей, археологи зробили висновок, що високе соціальне становище в аланських племенах передавалося у спадок".

На відміну від більшості зброї, яку зазвичай клали на поясі похованих, ці мечі завжди були розташовані на головах і плечах похованих воїнів. Такі екземпляри знаходять у різних регіонах Європи, але більша частина походить саме з Криму і Північного Кавказу.

Унікальність могильника Опушки в тому, що він став місцем поховань відразу п'яти стародавніх культур: пізньоскіфської, середньосарматської, пізньосарматської, готської та аланської. Розкопками ми з'єднали ділянки могильника з похованнями різних культур. Зараз ми дослідили 1/7 могильника і, сподіваємося, що подальші розкопки допоможуть визначити причини такої уваги до цього місця носіїв п'яти різних культур".

 
 
 

Українська правда

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Теми: Кримокупаціяісторіякультура
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