Оккупационный "Крымский федеральный университет" сообщил, что на раскопках в могильнике Опушки в Крыму обнаружили коллекцию украшений III века н.э., выполненную сердоликовом стиле - одну пару серёг, три браслета и два нагрудных украшения.

Источник: пресс-служба КФУ

Дословно: "Ювелирные предметы могли принадлежать только высокопоставленным лицам. Они найдены в захоронении предков средневековых алан, живших на территории Крыма в III в. н. е. При наличии украшений не только рядом с останками женщин, но и детей, археологи сделали вывод, что высокое социальное положение в аланских племенах передавалось по наследству".

В отличие от большинства оружия, обычно клали на поясе похороненных, эти мечи всегда были расположены на головах и плечах похороненных воинов. Такие экземпляры находят в разных регионах Европы, но большая часть происходит именно из Крыма и Северного Кавказа.

Уникальность могильника Опушки в том, что он стал местом захоронений сразу пяти древних культур: позднескифской, среднесарматской, позднесарматской, германской и аланской. Раскопом мы соединили участки могильника с погребениями разных культур. Сейчас мы исследовали 1/7 могильника и, надеемся, что дальнейшие раскопки помогут определить причины такого внимания к данному месту носителей пяти различных культур".