СБУ викрила банду, яка через Telegram продавала наркотики на мільйони гривень

В Хмельницькій області працівники СБУ нейтралізували наркоугруповання, яке щомісячно збувало до різних регіонів України оптові партії наркотиків на мільйони гривень.

Джерело: повідомлення СБУ

Деталі: Вказується, що для реалізації "товару" учасники групи створили масштабну інтернет-платформу у месенджері Telegram.

Там ділки пропонували своїм клієнтам кокаїн, LSD, амфетамін, наркотик А-PVP та канабіс.

Вони використовували профілі месенджеру, зареєстровані на мобільні номери іноземних операторів.

В СБУ заявляють, що організували наркобізнес декілька мешканців Хмельницького.

Під час обшуків за місцем проживання у них виявили: підготовлену до збуту партію наркотиків на понад 1,5 млн грн., зброю і понад 400 набоїв, засоби зв’язку і комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності,гроші, ймовірно одержані злочинним шляхом.

Організатору і двом активним учасникам угруповання повідомлено про підозру.

Дослівно: "Зловмисники збували заборонені речовини до Київської, Хмельницької, Львівської, Вінницької, Чернівецької і Тернопільської областей. Вони одержували наркотики через систему так званих "закладок".

Розрахунок за "товар" здійснювали з використанням криптовалют та електронних платіжних систем".