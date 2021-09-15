СБУ викрила банду, яка через Telegram продавала наркотики на мільйони гривень
В Хмельницькій області працівники СБУ нейтралізували наркоугруповання, яке щомісячно збувало до різних регіонів України оптові партії наркотиків на мільйони гривень.
Джерело: повідомлення СБУ
Деталі: Вказується, що для реалізації "товару" учасники групи створили масштабну інтернет-платформу у месенджері Telegram.
Там ділки пропонували своїм клієнтам кокаїн, LSD, амфетамін, наркотик А-PVP та канабіс.
Вони використовували профілі месенджеру, зареєстровані на мобільні номери іноземних операторів.
В СБУ заявляють, що організували наркобізнес декілька мешканців Хмельницького.
Під час обшуків за місцем проживання у них виявили: підготовлену до збуту партію наркотиків на понад 1,5 млн грн., зброю і понад 400 набоїв, засоби зв’язку і комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності,гроші, ймовірно одержані злочинним шляхом.
Організатору і двом активним учасникам угруповання повідомлено про підозру.
Дослівно: "Зловмисники збували заборонені речовини до Київської, Хмельницької, Львівської, Вінницької, Чернівецької і Тернопільської областей. Вони одержували наркотики через систему так званих "закладок".
Розрахунок за "товар" здійснювали з використанням криптовалют та електронних платіжних систем".