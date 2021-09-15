Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

СБУ викрила банду, яка через Telegram продавала наркотики на мільйони гривень

Середа, 15 вересня 2021, 17:56

В Хмельницькій області працівники СБУ нейтралізували наркоугруповання, яке щомісячно збувало до різних регіонів України оптові партії наркотиків на мільйони гривень.

Джерело: повідомлення СБУ

Деталі: Вказується, що для реалізації "товару" учасники групи створили масштабну інтернет-платформу у месенджері Telegram.

Там ділки пропонували своїм клієнтам кокаїн, LSD, амфетамін, наркотик А-PVP та канабіс.

Вони використовували профілі месенджеру, зареєстровані на мобільні номери іноземних операторів.

В СБУ заявляють, що організували наркобізнес декілька мешканців Хмельницького.

Під час обшуків за місцем проживання у них виявили: підготовлену до збуту партію наркотиків на понад 1,5 млн грн., зброю і понад 400 набоїв, засоби зв’язку і комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності,гроші, ймовірно одержані злочинним шляхом.

Організатору і двом активним учасникам угруповання повідомлено про підозру.

Дослівно: "Зловмисники збували заборонені речовини до Київської, Хмельницької, Львівської, Вінницької, Чернівецької і Тернопільської областей. Вони одержували наркотики через систему так званих "закладок".

Розрахунок за "товар" здійснювали з використанням криптовалют та електронних платіжних систем".

Українська правда
Теми: наркотики
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Ситуація все гіршає: 5 744 хворих і 101 померлий від COVID в Україні за добу

Головні новини середи і ночі: вибух у Дніпрі, SpaceX

Макрон: Французькі сили вбили лідера ІДІЛ у Великій Сахарі

Почався перший туристичний космічний політ SpaceX

Для протидії Китаю: США, Британія і Австралія створили військовий альянс

Новини 15 вересня: деталі справи смерті Чорновола, "церква у смартфоні" 

Усі новини...
наркотики
Біля берегів Англії перехопили елітну яхту з 2 тоннами кокаїну
Україна приєднається до групи Ради Європи для співпраці у сфері наркополітики
На Херсонщині виявили поле конопель на понад 300 мільйонів гривень
Останні новини
09:09
В останній день роботи скандальна ДАБІ дозволила будувати містечко на території київського університету
08:43
5 мільйонів українців повністю щеплені проти COVID
08:29
Ситуація все гіршає: 5 744 хворих і 101 померлий від COVID в Україні за добу
08:09
Розвели багаття і стався вибух: у Карпатах 2 особи загинули, 4 отримали травми
08:00
Головні новини середи і ночі: вибух у Дніпрі, SpaceX
07:53
На Донбасі окупанти тричі порушували “тишу”, без втрат
07:30
"Шеньчжоу-12" відокремився від космічної станції Китаю для повернення на Землю
07:00
Україна — третя в Європі за добовою смертністю від COVID-19
06:13
Moderna: З часом захист від вакцини слабне
05:20
“Ідеологічні забобони”: В Китаї відреагували на союз США, Британії та Австралії
Усі новини...