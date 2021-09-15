Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ викрила банду, яка через Telegram продавала наркотики на мільйони гривень

Середа, 15 вересня 2021, 17:56
СБУ викрила банду, яка через Telegram продавала наркотики на мільйони гривень

В Хмельницькій області працівники СБУ нейтралізували наркоугруповання, яке щомісячно збувало до різних регіонів України оптові партії наркотиків на мільйони гривень.

Джерело: повідомлення СБУ

Деталі: Вказується, що для реалізації "товару" учасники групи створили масштабну інтернет-платформу у месенджері Telegram.

Там ділки пропонували своїм клієнтам кокаїн, LSD, амфетамін, наркотик А-PVP та канабіс.

Вони використовували профілі месенджеру, зареєстровані на мобільні номери іноземних операторів.

В СБУ заявляють, що організували наркобізнес декілька мешканців Хмельницького.

Під час обшуків за місцем проживання у них виявили: підготовлену до збуту партію наркотиків на понад 1,5 млн грн., зброю і понад 400 набоїв, засоби зв’язку і комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності,гроші, ймовірно одержані злочинним шляхом.

Організатору і двом активним учасникам угруповання повідомлено про підозру.

Дослівно: "Зловмисники збували заборонені речовини до Київської, Хмельницької, Львівської, Вінницької, Чернівецької і Тернопільської областей. Вони одержували наркотики через систему так званих "закладок".

Розрахунок за "товар" здійснювали з використанням криптовалют та електронних платіжних систем".

Українська правда
Теми: наркотики
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Усі новини...
наркотики
Тимошенко вимагає від Шкрум скласти мандат через підтримку медичного канабісу – джерело
Наркотрафік із Еквадору: у Львові заблокували транснаціональний канал збуту кокаїну
У Канаді власник магазину "чистих" наркотиків помер від передозування
Останні новини
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
Усі новини...
Реклама: