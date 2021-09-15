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СБУ разоблачила банду, которая через Telegram продавала наркотики на миллионы гривен

Среда, 15 сентября 2021, 17:56

В Хмельницкой области работники СБУ нейтрализовали наркогруппировку, которая ежемесячно сбывала в разные регионы Украины оптовые партии наркотиков на миллионы гривен.

Источник: сообщение СБУ

Детали: Указывается, что для реализации "товара" участники группы создали масштабную интернет-платформу в мессенджере Телеграмм.

Там дельцы предлагали своим клиентам кокаин, LSD, амфетамин, наркотик А-PVP и каннабис.

Они использовали профили мессенджера, зарегистрированные на мобильные номера иностранных операторов.

В СБУ заявляют, что организовали наркобизнес несколько жителей Хмельницкого.

Во время обысков по месту жительства у них обнаружили: подготовленную к сбыту партию наркотиков на более 1,5 млн грн., оружие и более 400 патронов, средства связи и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности, деньги, вероятно полученные преступным путем.

Организатору и двум активным участникам группировки сообщено о подозрении.

Дословно: "Злоумышленники сбывали запрещенные вещества в Киевской, Хмельницкой, Львовской, Винницкой, Черновицкой и Тернопольской областей. Они получали наркотики через систему так называемых "закладок".

Расчет за "товар" осуществляли с использованием криптовалюты и электронных платежных систем".

Темы: наркотики
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