Бойовики обстріляли спецавтомобіль СЦКК

14 вересня о 23.15 з боку позицій ЗФ РФ, що знаходяться в районі Шахта 6/7, обстріляли автомобіль СЦКК білого кольору з розпізнавальними знаками в районі Шумів з артилерії калібру 122 мм і міномета 120 мм.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Внаслідок обстрілу зафіксували осколкові ушкодження кабіни, кунга і коліс автомобіля, а також розриви на прилеглій території.

Зазначається, що це порушення "тиші" є доказом подальшої ескалації збройного протистояння.