Бойовики обстріляли спецавтомобіль СЦКК
Середа, 15 вересня 2021, 18:04
14 вересня о 23.15 з боку позицій ЗФ РФ, що знаходяться в районі Шахта 6/7, обстріляли автомобіль СЦКК білого кольору з розпізнавальними знаками в районі Шумів з артилерії калібру 122 мм і міномета 120 мм.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Внаслідок обстрілу зафіксували осколкові ушкодження кабіни, кунга і коліс автомобіля, а також розриви на прилеглій території.
Зазначається, що це порушення "тиші" є доказом подальшої ескалації збройного протистояння.
Українська правда