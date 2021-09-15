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Бойовики обстріляли спецавтомобіль СЦКК

Середа, 15 вересня 2021, 18:04
Бойовики обстріляли спецавтомобіль СЦКК

14 вересня о 23.15 з боку позицій ЗФ РФ, що знаходяться в районі Шахта 6/7, обстріляли автомобіль СЦКК білого кольору з розпізнавальними знаками в районі Шумів з артилерії калібру 122 мм і міномета 120 мм.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Внаслідок обстрілу зафіксували осколкові ушкодження кабіни, кунга і коліс автомобіля, а також розриви на прилеглій території.

Зазначається, що це порушення "тиші" є доказом подальшої ескалації збройного протистояння.

 
 

Українська правда
Теми: ДонбасвійнаОБСЄ
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