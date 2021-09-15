Боевики обстреляли спецавтомобиль ОБСЕ

14 сентября в 23.15 со стороны позиций ВФ РФ, которые находятся в районе Шахта 6/7, обстреляли автомобиль СЦКК белого цвета с опознавательными знаками в районе Шумов из артиллерии калибра 122 мм и миномета 120 мм.

Источник: штаб ООС

Детали: В результате обстрела зафиксировали осколочные повреждения кабины, кунга и колес автомобиля, а также разрывы на прилегающей территории.

Отмечается, что это нарушение "тишины" является доказательством дальнейшей эскалации вооруженного противостояния.