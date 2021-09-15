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Боевики обстреляли спецавтомобиль ОБСЕ

Среда, 15 сентября 2021, 18:04

14 сентября в 23.15 со стороны позиций ВФ РФ, которые находятся в районе Шахта 6/7, обстреляли автомобиль СЦКК белого цвета с опознавательными знаками в районе Шумов из артиллерии калибра 122 мм и миномета 120 мм.

Источник: штаб ООС

Детали: В результате обстрела зафиксировали осколочные повреждения кабины, кунга и колес автомобиля, а также разрывы на прилегающей территории.

Отмечается, что это нарушение "тишины" является доказательством дальнейшей эскалации вооруженного противостояния.

 
 

Украинская правда
Темы: ДонбассвойнаОБСЕ
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