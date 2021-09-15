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300 тисяч компенсації за халупку в Чорнобильскій зоні - силовики викрили злочинну схему

Середа, 15 вересня 2021, 18:30
фото поліції

На Житомирщині викрили злочинну групу з корупційними зв’язками, яка "спеціалізувалася" на привласненні компенсаційних бюджетних коштів за втрачене майно у Чорнобильскій зоні.

Джерело: Житомирська обласна прокуратура

Деталі: За даними слідства, у 2017 - 2020 роках група чиновників РДА разом з оцінювачем налагодили механізм розкрадання бюджетних коштів, виділених на компенсацію громадянам за втрачене житло у разі відселення або переселення з радіоактивно забруднених територій.

Посадовці залучали жителів Коростенського району, яких реєстрували в напівзруйнованих та нежилих будівлях у "забруднених" селах. Фігурант злочинної групи в десятки разів завищував оцінку такого непридатного для проживання помешкання.

В подальшому на такого громадянина держава виділяла компенсаторні кошти, на які він нібито купував нерухоме майно в "чистій" зоні, а фактично весь час проживав у Коростенському районі.

Отримані внаслідок таких злочинних дій кошти привласнювали учасники злочинної групи.

Зокрема, у селах Сарновичі та Берестовець Коростеньского району напівзруйновані будинки було оцінено у понад 300 000 гривень кожен, що еквівалентно вартості квартири в обласному центрі.

Під час розслідування правоохоронці задокументували факти реалізації за такою схемою 12 об’єктів нерухомого майна на загальну суму понад 4 мільйони гривень протягом 2017-2020 років.

15 вересня 2021 року силовики провели низку обшуків у фігурантів провадження, під час яких було вилучено докази злочинної діяльності.

З урахуванням викладеного, посадовцям РДА повідомлено про підозру в привласненні, розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, організованою групою осіб.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією.

На цей час клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та арешт належного їм майна подано на розгляд суду, зазначають прокурори.

Українська правда
Теми: Житомирщинапрокуратура
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