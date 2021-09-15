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300 тысяч компенсации за хибарку в Чернобыльской зоне - силовики разоблачили преступную схему

Среда, 15 сентября 2021, 18:30
фото полиции

В Житомирской области разоблачили преступную группу с коррупционными связями, которая "специализировалась" на присвоении компенсационных бюджетных средств за утраченное имущество в Чернобыльской зоне.

Источник: Житомирская областная прокуратура

Детали: По данным следствия, в 2017 - 2020 годах группа чиновников РГА вместе с оценщиком наладили механизм хищения бюджетных средств, выделенных на компенсацию гражданам за утраченное жилье в случае отселения или переселения из радиоактивно загрязненных территорий.

Чиновники привлекали жителей Коростенского района, которых регистрировали в полуразрушенных и нежилых зданиях в "загрязненных" селах. Фигурант преступной группы в десятки раз завышал оценку такого непригодного для проживания жилья.

В дальнейшем на такого гражданина государство выделяло компенсаторные средства, на которые он якобы покупал недвижимость в "чистой" зоне, а фактически все время проживал в Коростенском районе.

Полученные в результате таких преступных действий средства присваивали участники преступной группы.

В частности, в селах Сарновичи и Берестовец Коростеньского района полуразрушенные дома были оценены в более чем 300 тысяч гривен каждый, что эквивалентно стоимости квартиры в областном центре.

В ходе расследования правоохранители задокументировали факты реализации по такой схеме 12 объектов недвижимого имущества на общую сумму более 4 миллионов гривен в течение 2017-2020 годов.

15 сентября 2021 года силовики провели ряд обысков у фигурантов производства, в ходе которых были изъяты доказательства преступной деятельности.

С учетом изложенного, должностным лицам РГА сообщено о подозрении в присвоении, растрате имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, организованной группой лиц.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией.

В настоящее время ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения и арест принадлежащего им имущества подано на рассмотрение суда, отмечают прокуроры.

Украинская правда
Темы: Житомирская областьпрокуратура
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