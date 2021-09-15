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Підробляв COVID-сертифікати на жовтому папері: на Львівщині затримали ділка

Середа, 15 вересня 2021, 19:16
Фото: Нацполіція

Кіберполіція затримала мешканця Львівської області, який продав підроблені довідки з негативним результатом на COVID-19 та COVID-сертифікати для перетину кордону. 

Джерело: Нацполіція 

Деталі: За інформацією слідства, 31-річний мешканець області продавав громадянам медичні довідки для перетину державного кордону. Жодних лабораторних тестів його клієнти не проходили, а лише надавали свої дані для оформлення. Свої послуги чоловік рекламував у групових чатах у месенджері, де було понад 15 тисяч підписників. 

Як видно із фото правоохоронців, сертифікати чоловік робив на жовтому папері. Саме такий зразок документу раніше презентували в МОЗ, проте видати такий сертифікати сімейний лікар може і на звичайному папері білого кольору. 

 
Мешканець Львівщини підробляв медичні довідки
ФОТО: НАЦПОЛІЦІЯ

За інформацією кіберполіції, вартість сертифікату складала 1500 гривень, довідки із негативним тестом – 500 грн.

Загалом фігурант виготовив 50 COVID-сертифікатів та понад 300 довідок із негативним результатом на коронавірус.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігуранта та у його автомобілі. Вилучено комп’ютерну техніку, печатки, COVID-сертифікати. Під час огляду техніки виявлено згенеровані QR-коди, які, ймовірно, використовувалися для підроблення сертифікатів. 

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів" Кримінального кодексу України. 

Українська правда
Теми: коронавірусЛьвівщинаполіція
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