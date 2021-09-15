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Підробляв COVID-сертифікати на жовтому папері: на Львівщині затримали ділка

Середа, 15 вересня 2021, 19:16
Підробляв COVID-сертифікати на жовтому папері: на Львівщині затримали ділка
Фото: Нацполіція

Кіберполіція затримала мешканця Львівської області, який продав підроблені довідки з негативним результатом на COVID-19 та COVID-сертифікати для перетину кордону. 

Джерело: Нацполіція 

Деталі: За інформацією слідства, 31-річний мешканець області продавав громадянам медичні довідки для перетину державного кордону. Жодних лабораторних тестів його клієнти не проходили, а лише надавали свої дані для оформлення. Свої послуги чоловік рекламував у групових чатах у месенджері, де було понад 15 тисяч підписників. 

Як видно із фото правоохоронців, сертифікати чоловік робив на жовтому папері. Саме такий зразок документу раніше презентували в МОЗ, проте видати такий сертифікати сімейний лікар може і на звичайному папері білого кольору. 

 
Мешканець Львівщини підробляв медичні довідки
ФОТО: НАЦПОЛІЦІЯ

За інформацією кіберполіції, вартість сертифікату складала 1500 гривень, довідки із негативним тестом – 500 грн.

Загалом фігурант виготовив 50 COVID-сертифікатів та понад 300 довідок із негативним результатом на коронавірус.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігуранта та у його автомобілі. Вилучено комп’ютерну техніку, печатки, COVID-сертифікати. Під час огляду техніки виявлено згенеровані QR-коди, які, ймовірно, використовувалися для підроблення сертифікатів. 

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів" Кримінального кодексу України. 

Українська правда

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Теми: коронавірусЛьвівщинаполіція
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