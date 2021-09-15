Подделывал COVID-сертификаты на желтой бумаге: на Львовщине задержали дельца

Киберполиция задержала жителя Львовской области, который продал справки с отрицательным результатом на COVID-19 и COVID-сертификаты для пересечения границы.

Источник: Нацполиция

Детали: По информации следствия, 31-летний житель области продавал гражданам медицинские справки для пересечения государственной границы. Никаких лабораторных тестов его клиенты не проходили, а только предоставляли свои данные для оформления. Свои услуги мужчина рекламировал в групповых чатах в мессенджере, где было более 15 тысяч подписчиков.

Как видно из фото правоохранителей, сертификаты мужчина делал на желтой бумаге. Именно такой образец документа ранее представили в Минздраве, однако выдать такой сертификаты семейный врач может и на обычной бумаге белого цвета.

Житель Львовщины подрабатывал медицинские справки

По информации киберполиции, стоимость сертификата составляла 1500 гривен, справки с отрицательным тестом -–500 грн.

В общем фигурант изготовил 50 COVID-сертификатов и более 300 справок с отрицательным результатом на коронавирус.

Правоохранители провели обыски по месту жительства фигуранта и в его автомобиле. Изъята компьютерная техника, печати, COVID-сертификаты. При осмотре техники обнаружено сгенерированные QR-коды, которые, вероятно, использовались для подделки сертификатов.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов" Уголовного кодекса Украины.