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У Данії довічно засудженим планують заборонити онлайн-знайомства

Середа, 15 вересня 2021, 20:41

Міністерство юстиції Данії заявило, що засудженим злочинцям, які відбувають довічне ув'язнення, слід заборонити вступати в контакт із зовнішнім світом за допомогою соціальних мереж.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Уряд підготував законопроєкт, що включає шість пропозицій, які, за його словами, обмежать можливість людей, засуджених до довічного ув'язнення, "зустрічатися чи повідомляти про свої злочини, наприклад, в соціальних мережах".

Пропозиція також буде застосовуватися до певних осіб, які перебувають під надійним ув'язненням, тип вироку, відповідно до якого вони перебувають у в'язниці без обмеження терміну до тих пір, поки вони вважаються небезпечними.

Міністерство заявило, що хоче позбавити ув'язнених, які відбувають такі покарання, можливості "зав'язати нові відносини" протягом перших 10 років.

Діючі правила дозволяють ув'язненим, які відбувають довічний термін, писати, телефонувати і зустрічатися з людьми, з якими вони встановили контакт під час відбування покарання.

"Особи, засуджені до довічного ув'язнення, і особи, які перебувають під надійним ув'язненням та отримали покарання, яке може тривати до довічного ув'язнення, не повинні мати можливість використовувати наші в'язниці в якості центру знайомств або медіа-платформи, щоб хвалитися своїми злочинами", - сказав міністр юстиції Нік Хеккеруп.

"В останні роки ми бачили неприємні приклади ув'язнених, які вчинили мерзенні злочини, які вступали в контакт з дуже молодими людьми, щоб завоювати їх співчуття і увагу", - додав він.

Це фактично заборонило б засудженим займатися такою діяльністю, як участь в подкастах або написання повідомлень про свої злочини в соціальних мережах.

Законопроєкт, який має підтримати парламент, щоб він став законом, може набути чинності 1 січня 2022 року.

Теми: Данія
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