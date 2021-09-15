Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Данії довічно засудженим планують заборонити онлайн-знайомства

Середа, 15 вересня 2021, 20:41

Міністерство юстиції Данії заявило, що засудженим злочинцям, які відбувають довічне ув'язнення, слід заборонити вступати в контакт із зовнішнім світом за допомогою соціальних мереж.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Уряд підготував законопроєкт, що включає шість пропозицій, які, за його словами, обмежать можливість людей, засуджених до довічного ув'язнення, "зустрічатися чи повідомляти про свої злочини, наприклад, в соціальних мережах".

Пропозиція також буде застосовуватися до певних осіб, які перебувають під надійним ув'язненням, тип вироку, відповідно до якого вони перебувають у в'язниці без обмеження терміну до тих пір, поки вони вважаються небезпечними.

Міністерство заявило, що хоче позбавити ув'язнених, які відбувають такі покарання, можливості "зав'язати нові відносини" протягом перших 10 років.

Діючі правила дозволяють ув'язненим, які відбувають довічний термін, писати, телефонувати і зустрічатися з людьми, з якими вони встановили контакт під час відбування покарання.

"Особи, засуджені до довічного ув'язнення, і особи, які перебувають під надійним ув'язненням та отримали покарання, яке може тривати до довічного ув'язнення, не повинні мати можливість використовувати наші в'язниці в якості центру знайомств або медіа-платформи, щоб хвалитися своїми злочинами", - сказав міністр юстиції Нік Хеккеруп.

"В останні роки ми бачили неприємні приклади ув'язнених, які вчинили мерзенні злочини, які вступали в контакт з дуже молодими людьми, щоб завоювати їх співчуття і увагу", - додав він.

Це фактично заборонило б засудженим займатися такою діяльністю, як участь в подкастах або написання повідомлень про свої злочини в соціальних мережах.

Законопроєкт, який має підтримати парламент, щоб він став законом, може набути чинності 1 січня 2022 року.

"Українська правда" у Threads

Теми: Данія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Усі новини...
Данія
ЄС не повинен "знижувати планку" задля вступу України – глава МЗС Данії
Данія зможе навчати на F-16 до шести українських пілотів одночасно
Данія зніме F-16 з озброєння на два роки раніше, що наблизить їхню передачу Україні
Останні новини
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
Усі новини...
Реклама: