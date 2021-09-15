Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Дании пожизненно осужденным планируют запретить онлайн-знакомства

Среда, 15 сентября 2021, 20:41

Министерство юстиции Дании заявило, что осужденным преступникам, отбывающим пожизненное заключение, следует запретить вступать в контакт с внешним миром с помощью социальных сетей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Правительство подготовило законопроект, включающий шесть предложений, которые, по его словам, ограничат возможность людей, приговоренных к пожизненному заключению, "встречаться или сообщать о своих преступлениях, например, в социальных сетях".

Предложение также будет применяться к определенным лицам, находящимся под надежным заключением, тип приговора, в соответствии с которым они содержатся в тюрьме без ограничения срока до тех пор, пока они считаются опасными.

Министерство заявило, что хочет лишить заключенных, отбывающих такие наказания, возможности "завязать новые отношения" в течение первых 10 лет их заключения.

Действующие правила позволяют заключенным, отбывающим пожизненный срок, писать, звонить и встречаться с людьми, с которыми они установили контакт во время отбывания наказания.

"Лица, приговоренные к пожизненному заключению, и лица, находящиеся под надежным заключением и получившие наказание, которое может продлиться до пожизненного заключения, не должны иметь возможность использовать наши тюрьмы в качестве центра знакомств или медиа-платформы, чтобы хвастаться своими преступлениями", - сказал министр юстиции Ник Хеккеруп.

"В последние годы мы видели неприятные примеры заключенных, совершивших гнусные преступления, которые вступали в контакт с очень молодыми людьми, чтобы завоевать их сочувствие и внимание", - добавил он.

Это фактически запретило бы осужденным заниматься такой деятельностью, как участие в подкастах или написание сообщений о своих преступлениях в социальных сетях.

Законопроект, которому потребуется парламентская поддержка, чтобы стать законом, может вступить в силу 1 января 2022 года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Дания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Дания
ЕС не должен "снижать планку" для вступления Украины – глава МИД Дании
Дания сможет обучать на F-16 до шести украинских пилотов одновременно
Дания снимет F-16 с вооружения на два года раньше, что приблизит их передачу Украине
Последние новости
09:43
Президент Литвы допустил возможность агрессии РФ против НАТО
09:41
Ролевая модель: как происходит деколонизация Латвии из-за доступности культуры
09:35
Владимир Огрызко: Война для Путина – это способ удерживания империи. Он не может сдать назад
09:30
дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
09:16
Maersk готовится возобновить рейсы судов в Красном море
09:09
В России подтвердили, что ВСУ с самолетов подбили корабль "Новочеркасск" в Феодосии
08:57
Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии
08:44
ФБР расследует угрозы судьям после исключения Трампа из праймериз в Колорадо
08:21
В Николаеве дрон попал в промпредприятие, под Одессой – в объект инфраструктуры
08:20
Украинские беженцы сталкиваются с визовой аферой в Британии
Все новости...
Реклама: