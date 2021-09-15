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У США працюють над новою системою в’їзду до країни

Середа, 15 вересня 2021, 23:29

У Білому домі розробляють нову систему для міжнародних подорожей, до якої хочуть включити відстеження контактів. 

Джерело: координатор Білого дому по боротьбі із COVID-19 Джефф Зінтс, цитує "Голос Америки

Деталі: За словами Зінтса, нова система матиме різні процедури, зокрема і відстеження контактів. 

Наразі Адміністрація президента не планує послаблювати чинні обмеження щодо в’їзду до країни через поширення штаму "Дельта". Окрім того, розглядається можливість зобов'язати іноземних громадян, які приїжджають до Сполучених Штатів, пред'являти сертифікати про вакцинації. 

Наразі в США не можуть в’їхати громадяни більшості держав, які протягом останніх двох тижнів були у Великій Британії, країнах Шенгену, Ірландії, Китаї, Індії, Південній Африці, Ірані та Бразилії. 

"Українська правда" у Threads

Теми: США
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