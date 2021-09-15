Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В США работают над новой системой въезда в страну

Среда, 15 сентября 2021, 23:29

В Белом доме разрабатывают новую систему для международных путешествий, в которую хотят включить отслеживание контактов.

Источник: координатор Белого дома по борьбе с COVID-19 Джефф Зинтс, цитирует "Голос Америки"

Детали: По словам Зинтса, новая система будет иметь различные процедуры, в том числе отслеживание контактов.

Сейчас Администрация президента не планирует ослаблять действующие ограничения въезда в страну из-за распространения штамма "Дельта". Кроме того, рассматривается возможность обязать иностранных граждан, приезжающих в Соединенные Штаты, предъявлять сертификаты о вакцинации.

Сейчас в США не могут въехать граждане большинства стран, которые в течение последних двух недель были в Великобритании, странах Шенгена, Ирландии, Китае, Индии, Южной Африке, Иране и Бразилии.

"Украинская правда" в Threads

Темы: США
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
США
Они им нужны – Байден о предоставлении Украине кассетных боеприпасов
Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи
В Пентагоне объяснили, почему дают Украине кассетные снаряды, несмотря на угрозу гражданским
Последние новости
09:43
Президент Литвы допустил возможность агрессии РФ против НАТО
09:41
Ролевая модель: как происходит деколонизация Латвии из-за доступности культуры
09:35
Владимир Огрызко: Война для Путина – это способ удерживания империи. Он не может сдать назад
09:30
дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
09:16
Maersk готовится возобновить рейсы судов в Красном море
09:09
В России подтвердили, что ВСУ с самолетов подбили корабль "Новочеркасск" в Феодосии
08:57
Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии
08:44
ФБР расследует угрозы судьям после исключения Трампа из праймериз в Колорадо
08:21
В Николаеве дрон попал в промпредприятие, под Одессой – в объект инфраструктуры
08:20
Украинские беженцы сталкиваются с визовой аферой в Британии
Все новости...
Реклама: