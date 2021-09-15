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В США работают над новой системой въезда в страну

Среда, 15 сентября 2021, 23:29

В Белом доме разрабатывают новую систему для международных путешествий, в которую хотят включить отслеживание контактов.

Источник: координатор Белого дома по борьбе с COVID-19 Джефф Зинтс, цитирует "Голос Америки"

Детали: По словам Зинтса, новая система будет иметь различные процедуры, в том числе отслеживание контактов.

Сейчас Администрация президента не планирует ослаблять действующие ограничения въезда в страну из-за распространения штамма "Дельта". Кроме того, рассматривается возможность обязать иностранных граждан, приезжающих в Соединенные Штаты, предъявлять сертификаты о вакцинации.

Сейчас в США не могут въехать граждане большинства стран, которые в течение последних двух недель были в Великобритании, странах Шенгена, Ирландии, Китае, Индии, Южной Африке, Иране и Бразилии.

Темы: США
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