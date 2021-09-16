Для протидії Китаю: США, Британія і Австралія створили військовий альянс

США, Великобританія і Австралія створюють тристороннє партнерство в сфері безпеки, спрямоване на протистояння Китаю.

Джерело: The Guardian

Деталі: Ініціатива отримала назву Aukus. Вона була оголошена спільно президентом Джо Байденом і прем'єр-міністрами Борисом Джонсоном і Скоттом Моррісоном після брифінгів в США, в яких угода зображалася як така, що пов'язує три англомовні країни.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон сказав, що вони були "природними союзниками", хоча "ми можемо бути розділені географічно", і сказав, що альянс створить "нове партнерство в сфері оборони і буде сприяти створенню нових робочих місць і процвітання".

Уточнюється, що високопоставлені офіційні особи США, які проводили брифінг для журналістів перед оголошенням, не згадували Китай, вважаючи за краще говорити в цілому про "підтримку і посилення стримування", але не залишили жодних сумнівів в тому, яку силу Aukus повинен стримувати. Британські офіційні особи використовували аналогічні формулювання, стверджуючи, що угода стосується "не однієї країни".

Зазначається, що команди з трьох країн будуть працювати разом протягом наступних 18 місяців над планом проєкту, який зробить Австралію сьомою країною в світі, яка виставить на озброєння підводні човни з ядерними реакторами. Як повідомляється, атомна енергетика дозволить австралійським ударним підводним човнам залишатися в морі до п'яти місяців і працювати тихіше, ніж існуючі в країні дизельні судна класу Collins, що дозволить їм краще ухилятися від виявлення противником.

Австралія наполягає на тому, що у неї немає наміру створювати ядерну зброю і що вона буде дотримуватися Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Договір дозволяє країнам, які не володіють ядерною зброєю, будувати атомні підводні човни і вилучати матеріал, що розщеплюється і який необхідний для реакторів підводних човнів, з запасів, які перебувають під наглядом глобального наглядового органу, Міжнародного агентства з атомної енергії. Як зазначається, Австралія стане першою країною, яка скористається цією лазівкою.

Окрім співробітництва в галузі військово-морських технологій, партнерство включатиме більш тісне узгодження регіональної політики і дій, а також велику інтеграцію збройних сил і оборонної промисловості трьох союзників. Всі троє також мають намір працювати разом над кібервійною і можливостями штучного інтелекту.

Як зазначається, формування Aukus відбувається під час зростання напруженості, особливо в Південно-Китайському морі і на Тайвані.