Для противодействия Китаю: США, Британия и Австралия создали военный альянс

США, Великобритания и Австралия создают трехстороннее партнерство в сфере безопасности, направленное на противостояние Китаю.

Источник: The Guardian

Детали: Инициатива получила название Aukus. Она была объявлена ​​совместно президентом Джо Байденом и премьер-министрами Борисом Джонсоном и Скоттом Моррисоном после брифингов в США, в которых соглашение изображалось как такое, которое связывает три англоязычные страны.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что они были "естественными союзниками", хотя "мы можем быть разделены географически", и сказал, что альянс создаст "новое партнерство в сфере обороны и будет способствовать созданию новых рабочих мест и процветанию".

Уточняется, что высокопоставленные официальные лица США, проводившие брифинг для журналистов перед объявлением, не вспоминали Китай, предпочитая говорить в целом о "поддержке и усилении сдерживания", но не оставили никаких сомнений в том, какую силу Aukus должен сдерживать. Британские официальные лица использовали аналогичные формулировки, утверждая, что соглашение касается "не одной страны".

Отмечается, что команды из трех стран будут работать вместе в течение следующих 18 месяцев над планом проекта, который сделает Австралию седьмой страной в мире, которая выставит на вооружение подводные лодки с ядерными реакторами. Как сообщается, атомная энергетика позволит австралийским ударным подводным лодкам оставаться в море до пяти месяцев и работать тише, чем существующие в стране дизельные суда класса Collins, что позволит им лучше уклоняться от обнаружения противником.

Австралия настаивает на том, что у нее нет намерения создавать ядерное оружие и что она будет соблюдать Договор о нераспространении ядерного оружия. Договор позволяет странам, не обладающим ядерным оружием, строить атомные подводные лодки и изымать материал, который расщепляется и который необходим для реакторов подводных лодок, из хранилищ, находящихся под наблюдением глобального надзорного органа, Международного агентства по атомной энергии. Как отмечается, Австралия станет первой страной, которая воспользуется этой лазейкой.

Кроме сотрудничества в области военно-морских технологий, партнерство будет включать более тесное согласование региональной политики и действий, а также большую интеграцию вооруженных сил и оборонной промышленности трех союзников. Все трое также намерены работать вместе над кибервойной и возможностями искусственного интеллекта.

Как отмечается, формирование Aukus происходит во время роста напряженности, особенно в Южно-Китайском море и на Тайване.