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Макрон: Французькі сили вбили лідера ІДІЛ у Великій Сахарі

Четвер, 16 вересня 2021, 04:20
Макрон: Французькі сили вбили лідера ІДІЛ у Великій Сахарі

Французькі збройні сили вбили ісламського бойовика Аднана Абу Валіда аль-Сахраві, лідера "Ісламської держави" у Великій Сахарі.

Джерело: президент Франції Еммануель Макрон у Twitter, Reuters

Дослівно Twitter Макрона: "Аднан Абу Валід аль-Сахраві, лідер терористичного угрупування "Ісламська держава" у Великій Сахарі, був нейтралізований французькими військами. Це ще один великий успіх в нашій боротьбі з терористичними групами в Сахелі".

Деталі: Як повідомляється, група аль-Сахраві  напала на американських солдатів під час смертельної атаки в 2017 році. У серпні 2020 року аль-Сахраві  особисто наказав вбити шістьох французьких благодійників і їх водія з Нігерії.

У липні Макрон заявив, що Франція скоро почне переформувати свої сили в Сахелі, де вона перебувала в авангарді боротьби з ісламістськими бойовиками, і в кінцевому підсумку скоротить свою військову присутність вдвічі.

Нагадаємо: У 2018 році французький спецназ під час операції у Малі ліквідував Мохамеда Ага Альмунера, одного з ватажків терористичного угруповання "Ісламська держава" у Західній Африці.

"Українська правда" у Threads

Теми: Франціятероризм
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