Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Макрон: Французские силы убили лидера ИГИЛ в Великой Сахаре

Четверг, 16 сентября 2021, 04:20

Французские вооруженные силы убили исламского боевика Аднана Абу Валида аль-Сахрави, лидера "Исламского государства" в Великой Сахаре.

Источник: президент Франции Эммануэль Макрон в Twitter, Reuters

Дословно Twitter Макрона: "Аднан Абу Валид аль-Сахрави, лидер террористической группировки "Исламское государство" в Великой Сахаре, был нейтрализован французскими войсками. Это еще один большой успех в нашей борьбе с террористическими группами в Сахеле".

Детали: Как сообщается, группа аль-Сахрави напала на американских солдат во время смертельной атаки в 2017 году. В августе 2020 года аль-Сахрави лично приказал убить шестерых французских благотворителей и их водителя из Нигерии.

В июле Макрон заявил, что Франция скоро начнет переформировать свои силы в Сахеле, где она находилась в авангарде борьбы с исламистскими боевиками, и в конечном итоге сократит свое военное присутствие вдвое.

Напомним: В 2018 году французский спецназ во время операции в Мали ликвидировал Мохаммеда Ага Альмунера, одного из главарей террористической группировки "Исламское государство" в Западной Африке.

Темы: Франциятерроризм
powered by lun.ua
Главное сегодня

В Минцифры рассказали, когда можно будет распечатать COVID-сертификат

Италия первой в Европе ввела обязательные COVID-паспорта для всех, кто работает

Судьи в присутствии послов G7 пообещали продолжить реформу. ОП опубликовал заявление

фото, видеоЛавров живет за счет олигарха и везде катает любовницу с ее родней – расследование

Белорусский дом заявил, что СБУ задержала нескольких белорусов. Спецслужба объясняет

Правительство в следующем году планирует повысить "минималку"

Все новости...
Франция
Французский город Бордо ограничит скорость движения авто до 30 км/ч
Франция раскритиковала планы по введению российских наемников в Мали
Во Франции разбился вертолет службы гражданской безопасности, есть погибшие
Последние новости
22:04
Среди госпитализированных с COVID на Харьковщине почти нет вакцинированных – ОГА
21:30
Новости 16 сентября: Дуда об Украине в ЕС, взрыв снаряда на Раховщина
21:13
Новости экономики: бюджет-2022, миссия МВФ, "Укрзализныця"
21:11
Мы услышали обязательство реформировать ВСП – Послы G7 после встречи на Банковой
20:41
ЕС создал орган для предотвращения кризисов вроде COVID-19
20:25
В Минцифры рассказали, когда можно будет распечатать COVID-сертификат
20:12
АМКУ оштрафовал Ощадбанк на 14 миллионов — в банке "категорически не согласны"
19:53
Италия первой в Европе ввела обязательные COVID-паспорта для всех, кто работает
19:43
В Минздраве объяснили, может ли ребенок с насморком посещать школу или садик
19:43
Без конкретных дат: в МВФ подтвердили виртуальный визит миссии в Украину в сентябре
Все новости...