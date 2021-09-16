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Макрон: Французские силы убили лидера ИГИЛ в Великой Сахаре

Четверг, 16 сентября 2021, 04:20
Макрон: Французские силы убили лидера ИГИЛ в Великой Сахаре

Французские вооруженные силы убили исламского боевика Аднана Абу Валида аль-Сахрави, лидера "Исламского государства" в Великой Сахаре.

Источник: президент Франции Эммануэль Макрон в Twitter, Reuters

Дословно Twitter Макрона: "Аднан Абу Валид аль-Сахрави, лидер террористической группировки "Исламское государство" в Великой Сахаре, был нейтрализован французскими войсками. Это еще один большой успех в нашей борьбе с террористическими группами в Сахеле".

Детали: Как сообщается, группа аль-Сахрави напала на американских солдат во время смертельной атаки в 2017 году. В августе 2020 года аль-Сахрави лично приказал убить шестерых французских благотворителей и их водителя из Нигерии.

В июле Макрон заявил, что Франция скоро начнет переформировать свои силы в Сахеле, где она находилась в авангарде борьбы с исламистскими боевиками, и в конечном итоге сократит свое военное присутствие вдвое.

Напомним: В 2018 году французский спецназ во время операции в Мали ликвидировал Мохаммеда Ага Альмунера, одного из главарей террористической группировки "Исламское государство" в Западной Африке.

Темы: Франциятерроризм
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