Moderna: З часом захист від вакцини слабне

Нові дані великого випробування вакцини проти COVID-19 Moderna Inc свідчать, що захист, який надає вакцина, з часом слабшає, підтверджуючи аргументи на користь бустерних доз.

Джерело: Reuters з посиланням на президента Moderna Стівена Хоге

Деталі: У своєму аналізі Moderna порівняла ефективність вакцини у більш ніж 14000 добровольців, вакцинованих в період з липня по жовтень 2020 року.

Аналіз засвідчив більш високий рівень інфікування серед людей, вакцинованих приблизно 13 місяців тому, в порівнянні з тими, хто був вакцинований приблизно вісім місяців тому. Період дослідження тривав з липня по серпень, коли переважним штамом була "Дельта".

Зокрема, з липня по серпень дослідники виявили 88 випадків COVID-19 серед тих, хто отримав два щеплення пізніше, в порівнянні з 162 випадками серед тих, хто щепився торік. Загалом тільки 19 випадків були визнані серйозними, що є ключовим критерієм при оцінці ослаблення захисту. У Moderna сказали, що існує тенденція до зменшення кількості важких випадків серед недавно вакцинованих, хоча результати не були статистично значущими.

За словами Хоге, це тільки одна оцінка, але дивлячись на осінньо-зимовий період, очікуваний вплив ослаблення імунітету становитиме 600 тисяч додаткових випадків COVID-19.

Хоге не прогнозував, скільки випадків матимуть важкий перебіг хвороби, але сказав, що дехто потребуватиме госпіталізації.

Як зазначається, бустерна вакцина може збільшувати нейтралізуючі антитіла до рівнів навіть вищих, ніж після другої дози.

Reuters пише, що ці дані різко контрастують з даними кількох недавніх досліджень, які показали, що захист вакцини Moderna триває довше, ніж в аналогічної вакцини Pfizer. Як повідомляється, різниця, ймовірно, пов'язана з більш високою дозою інформаційної РНК (мРНК) Moderna і трохи більш тривалим інтервалом між першим і другим щепленнями.

Нагадаємо: 13 вересня стало відомо, що вакцина Moderna показала вищий рівень ефективності проти COVID-штаму "Дельта" порівняно з Pfizer та Johnson & Johnson.