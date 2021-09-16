Moderna: Со временем защита от вакцины слабеет

Новые данные большого испытания вакцины против COVID-19 Moderna Inc свидетельствуют, что защита, которую предоставляет вакцина, со временем ослабевает, подтверждая аргументы в пользу бустерных доз.

Источник: Reuters со ссылкой на президента Moderna Стивена Хоге

Детали: В своем анализе Moderna сравнила эффективность вакцины у более чем 14 000 добровольцев, вакцинированных в период с июля по октябрь 2020 года.

Анализ показал более высокий уровень инфицирования среди людей, вакцинированных примерно 13 месяцев назад, по сравнению с теми, кто был вакцинирован примерно восемь месяцев назад. Период исследования длился с июля по август, когда преобладающим штаммом была "Дельта".

В частности, с июля по август исследователи обнаружили 88 случаев COVID-19 среди тех, кто получил две прививки позже, по сравнению с 162 случаями среди тех, кто привился в прошлом году. В общем только 19 случаев были признаны серьезными, что является ключевым критерием при оценке ослабления защиты. В Moderna сказали, что существует тенденция к уменьшению количества тяжелых случаев среди недавно вакцинированных, хотя результаты не были статистически значимыми.

По словам Хоге, это только одна оценка, но смотря на осенне-зимний период, ожидаемое влияние ослабления иммунитета составит 600 тысяч дополнительных случаев COVID-19.

Хоге не прогнозировал, сколько случаев будут иметь тяжелое течение болезни, но сказал, что некоторые потребуют госпитализации.

Как отмечается, бустерная вакцина может увеличивать нейтрализующие антитела к уровням, даже более высоким, чем после второй дозы.

Reuters пишет, что эти данные резко контрастируют с данными нескольких недавних исследований, которые показали, что защита вакцины Moderna длится дольше, чем у аналогичной вакцины Pfizer. Как сообщается, разница, вероятно, связана с более высокой дозой информационной РНК (мРНК) Moderna и немного более длительным интервалом между первой и второй прививками.

Напомним: 13 сентября стало известно, что вакцина Moderna показала более высокий уровень эффективности против COVID-штамма "Дельта" по сравнению с Pfizer и Johnson & Johnson.