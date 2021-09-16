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Розвели багаття і стався вибух: у Карпатах 2 особи загинули, 4 отримали травми

Четвер, 16 вересня 2021, 08:09
Розвели багаття і стався вибух: у Карпатах 2 особи загинули, 4 отримали травми
фото ДСНС

Ввечері 15 вересня 12 туристів, двоє з яких діти, під час привалу на полонині "Під Берди" поблизу села Вороненка в Івано-Франківській області, розвели багаття, внаслідок чого стався вибух, – четверо туристів отримали травми, ще двоє загинули.

Джерело: головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області в Facebook і на сайті

Деталі: Повідомлення про біду надійшло до Служби порятунку о 21:20 у середу. Одразу оголосили збір для пошуково-рятувальних відділень Ворохта, Верховина, Яремче, Заросляк, Косів та Івано-Франківськ.

О 21:49  до проведення аварійно-рятувальних робіт додатково залучили 3 бригади медицини катастроф, чергову зміну ОКЦ та мобільно-оперативну групу ГУ ДСНС в області.

О 23:50 до місця події прибули медики на квадроциклі та почали надавати медичну допомогу постраждалим. За їхньою інформацією, 2 особи (1982 та 1995 р.н.) загинули, 4 - травмовані, з них 3 осіб - у важкому стані. 

 

О 00:45 рятувальники розпочали супровід першої постраждалої особи, а о 01:15 – супровід учасників групи, які не зазнали травмувань.

О 02:20 рятувальники почали переносити на ношах одну важко хвору особу, а двох інших постраждалих, а також двох дітей, які перебували у задовільному стані, рятувальники транспортували автомобілями підвищеної прохідності до підніжжя гори в селі Вороненко.

 

Рятувальники транспортували 4 травмованих осіб до підніжжя гори та передали медикам, після цього їх відвезли до лікувальних закладів.

 

Для надання допомоги постраждалим залучали сили й техніку управлінь ДСНС в Івано-Франківській і Закарпатській областях.

Українська правда, доповнено

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Теми: КарпатиДСНС
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