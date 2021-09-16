Развели костер и случился взрыв: в Карпатах 2 человека погибли, 4 получили травмы

Вечером 15 сентября 12 туристов, двое из которых дети, во время привала в долине "Под Берды" вблизи села Вороненко в Ивано-Франковской области, развели костер, в результате чего произошел взрыв – четверо туристов получили травмы, еще двое погибли.

Источник: Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области в Facebook и на сайте

Детали: Сообщение о беде поступило в Службу спасения в 21:20 в среду. Сразу объявили сбор для поисково-спасательных отделений Ворохта, Верховина, Яремче, Заросляк, Косов и Ивано-Франковск.

В 21:49 к проведению аварийно-спасательных работ дополнительно привлекли 3 бригады медицины катастроф, дежурную смену Оперативно-координационного центра и мобильно-оперативную группу ГУ ГСЧС в области.

В 23:50 к месту происшествия прибыли медики на квадроцикле и начали оказывать медицинскую помощь пострадавшим. По их информации, 2 человека (1982 и 1995 г.р.) погибли, 4 – травмированы, из них 3 человека – в тяжелом состоянии.

В 00:45 спасатели начали сопровождение первого пострадавшего человека, а в 01:15 – сопровождение участников группы, которые не получили травм.

В 2:20 спасатели начали переносить на носилках одного тяжело больного человека, а двух других пострадавших, а также двух детей, находившихся в удовлетворительном состоянии, спасатели транспортировали автомобилями повышенной проходимости к подножию горы в селе Вороненко.

Спасатели транспортировали 4 травмированных к подножию горы и передали медикам, после этого их отвезли в лечебные учреждения.

Для оказания помощи пострадавшим привлекали силы и технику управлений ГСЧС в Ивано-Франковской и Закарпатской областях.