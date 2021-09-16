Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Развели костер и случился взрыв: в Карпатах 2 человека погибли, 4 получили травмы

Четверг, 16 сентября 2021, 08:09
фото ГСЧС

Вечером 15 сентября 12 туристов, двое из которых дети, во время привала в долине "Под Берды" вблизи села Вороненко в Ивано-Франковской области, развели костер, в результате чего произошел взрыв – четверо туристов получили травмы, еще двое погибли.

Источник: Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области в Facebook и на сайте

Детали: Сообщение о беде поступило в Службу спасения в 21:20 в среду. Сразу объявили сбор для поисково-спасательных отделений Ворохта, Верховина, Яремче, Заросляк, Косов и Ивано-Франковск.

В 21:49 к проведению аварийно-спасательных работ дополнительно привлекли 3 бригады медицины катастроф, дежурную смену Оперативно-координационного центра и мобильно-оперативную группу ГУ ГСЧС в области.

В 23:50 к месту происшествия прибыли медики на квадроцикле и начали оказывать медицинскую помощь пострадавшим. По их информации, 2 человека (1982 и 1995 г.р.) погибли, 4 – травмированы, из них 3 человека – в тяжелом состоянии.

 

В 00:45 спасатели начали сопровождение первого пострадавшего человека, а в 01:15 – сопровождение участников группы, которые не получили травм.

В 2:20 спасатели начали переносить на носилках одного тяжело больного человека, а двух других пострадавших, а также двух детей, находившихся в удовлетворительном состоянии, спасатели транспортировали автомобилями повышенной проходимости к подножию горы в селе Вороненко.

 

Спасатели транспортировали 4 травмированных к подножию горы и передали медикам, после этого их отвезли в лечебные учреждения.

 

Для оказания помощи пострадавшим привлекали силы и технику управлений ГСЧС в Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

Украинская правда, дополнено
Темы: КарпатыГСЧС
powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 16 сентября: Дуда об Украине в ЕС, взрыв снаряда на Раховщине

В Минцифры рассказали, когда можно будет распечатать COVID-сертификат

Италия первой в Европе ввела обязательные COVID-паспорта для всех, кто работает

Судьи в присутствии послов G7 пообещали продолжить реформу. ОП опубликовал заявление

фото, видеоЛавров живет за счет олигарха и везде катает любовницу с ее родней – расследование

Белорусский дом заявил, что СБУ задержала нескольких белорусов. Спецслужба объясняет

Все новости...
Карпаты
Одна из резиденций ГУД получила 60 миллионов убытков
Закарпатье зальют дожди
В Карпатах продолжаются поиски мальчика, который потерялся на Говерле
Последние новости
03:28
"Талибан" должен разрешить выезд всем желающим – заявление Европарламента
02:35
США призывают ускорить формирование Высшего совета правосудия в Украине
01:28
В Киевской области могут закрыть школы, в которых не будут вакцинированы 80% учителей – ОГА
00:28
Против 5 членов "Аль-Каиды" США ввели санкции
23:53
"Заря" начинает с поражения в Лиге конференций
23:30
Кандидатом в нардепы от "слуг" на довыборах может стать глава Херсонской ОГА
22:45
Ермак возглавил группу, которая должна придумать, как нейтрализовать риски от Северного потока-2
22:04
Среди госпитализированных с COVID на Харьковщине почти нет вакцинированных – ОГА
21:30
Новости 16 сентября: Дуда об Украине в ЕС, взрыв снаряда на Раховщине
21:13
Новости экономики: бюджет-2022, миссия МВФ, "Укрзализныця"
Все новости...