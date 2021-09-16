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Ситуація все гіршає: 5 744 хворих і 101 померлий від COVID в Україні за добу

Четвер, 16 вересня 2021, 08:29
Ситуація все гіршає: 5 744 хворих і 101 померлий від COVID в Україні за добу
Динаміка епідемії в Україні, УП

За добу 15 вересня в Україні зафіксували 5 744 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби і 101 летальний випадок, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 1 507 осіб,  одужали 1 499 осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Деталі: Змінилися антилідери за захворюваністю: найбільше випадків захворювання в цю середу зареєстрували у Львівській (552), Харківській (498), Дніпропетровській (415) областях, у м. Київ (362) та в Одеській області (347).

Серед 5 744 виявлених хворих 629 дітей і 95 медпрацівників.

За останню добу протестовано:  методом ПЛР – 34 420 осіб, методом ІФА – 7 942 особи, експрес-тестами – 30 569 осіб.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 331 540 осіб, із них  2 226 629 осіб одужали, а 54 651 особа померла.

"Українська правда" у Threads

Теми: Covid-2019коронавірусепідеміяМОЗ
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