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Ситуация все хуже: 5 744 больных и 101 умерший от COVID в Украине за сутки

Четверг, 16 сентября 2021, 08:29
Ситуация все хуже: 5 744 больных и 101 умерший от COVID в Украине за сутки
Динамика эпидемии в Украине, УП

За сутки 15 сентября в Украине зафиксировали 5 744 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни и 101 летальный случай, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 1 507 человек, выздоровели 1 499 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Изменились антилидеры по заболеваемости: больше всего случаев заболевания в эту среду зарегистрировали во Львовской (552), Харьковской (498), Днепропетровской (415) областях, в г. Киев (362) и в Одесской области (347).

Среди 5 744 выявленных больных 629 детей и 95 медработников.

За последние сутки протестировано: методом ПЦР – 34 420 человек, методом ИФА – 7 942 лица, экспресс-тестами – 30 569 человек.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 331 540 человек, из них 2 226 629 человек выздоровели, а 54 651 человек умер.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемияМинздрав
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