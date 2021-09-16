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У Києві за 2000 євро підробляли документи для "карти поляка" – прокуратура

Четвер, 16 вересня 2021, 09:25
У Києві за 2000 євро підробляли документи для карти поляка – прокуратура
Фото polonia-consulting.com.ua

Столичні правоохоронці викрили схему виготовлення підроблених документів для виїзду громадян України до Польщі для постійного проживання.

Джерело: сайт Київської міської прокуратуриСБУ

Дослівно: "Злочинну схему організував мешканець Черкаської області за попередньою змовою з іншими особами. Так, під виглядом офіційної діяльності учасники схеми пропонували громадянам України послуги, пов’язані із "пошуком" польського коріння, що має юридичне значення для наступного отримання ними "Карти поляка" та документів на постійне місце проживання на території Республіки Польща".

Деталі: Слідчі встановили, що зловмисники вводили громадян в оману, виготовляли та передавали їм підроблені документи. Вартість такої послуги становила понад 2000 євро.

Під час обшуків за місцем проживання фігурантів знайшли "знаряддя вчинення кримінального правопорушення", гроші та понад 100 оригіналів незаповнених бланків документів, які посвідчують особу.

Вирішується питання про повідомлення про підозру організатору протиправної діяльності. Встановлюються інші учасники схеми, у тому числі серед держслужбовців.

Українська правда

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Теми: прокуратура
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