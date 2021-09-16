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В Киеве за 2000 евро подделывали документы для "карты поляка" – прокуратура

Четверг, 16 сентября 2021, 09:25
В Киеве за 2000 евро подделывали документы для карты поляка – прокуратура
Фото polonia-consulting.com.ua

Столичные правоохранители разоблачили схему изготовления поддельных документов для выезда граждан Украины в Польшу для постоянного проживания.

Источник: сайт Киевской городской прокуратурыСБУ

Дословно: "Преступную схему организовал житель Черкасской области по предварительному сговору с другими лицами. Так, под видом официальной деятельности участники схемы предлагали гражданам Украины услуги, связанные с "поиском" польских корней, имеющих юридическое значение для последующего получения ими "Карты поляка" и документов на постоянное место жительства на территории Республики Польша".

Детали: Следователи установили, что злоумышленники вводили граждан в заблуждение, изготавливали и передавали им поддельные документы. Стоимость такой услуги составляла более 2000 евро.

Во время обысков по месту жительства фигурантов нашли "орудия совершения уголовного преступления", деньги и более 100 оригиналов незаполненных бланков документов, удостоверяющих личность.

Решается вопрос о сообщении о подозрении организатору противоправной деятельности. Устанавливаются другие участники схемы, в том числе среди госслужащих.

Украинская правда

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Темы: прокуратура
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