В Киеве за 2000 евро подделывали документы для "карты поляка" – прокуратура

Столичные правоохранители разоблачили схему изготовления поддельных документов для выезда граждан Украины в Польшу для постоянного проживания.

Источник: сайт Киевской городской прокуратуры, СБУ

Дословно: "Преступную схему организовал житель Черкасской области по предварительному сговору с другими лицами. Так, под видом официальной деятельности участники схемы предлагали гражданам Украины услуги, связанные с "поиском" польских корней, имеющих юридическое значение для последующего получения ими "Карты поляка" и документов на постоянное место жительства на территории Республики Польша".

Детали: Следователи установили, что злоумышленники вводили граждан в заблуждение, изготавливали и передавали им поддельные документы. Стоимость такой услуги составляла более 2000 евро.

Во время обысков по месту жительства фигурантов нашли "орудия совершения уголовного преступления", деньги и более 100 оригиналов незаполненных бланков документов, удостоверяющих личность.

Решается вопрос о сообщении о подозрении организатору противоправной деятельности. Устанавливаются другие участники схемы, в том числе среди госслужащих.