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Меркель проведе одну з фінальних зустрічей із Макроном, говоритимуть і про Україну

Четвер, 16 вересня 2021, 10:15

Президент Франції Еммануель Макрон у четвер 16 вересня приймає на діловий обід канцлерку Німеччини Ангелу Меркель, що буде однією з останніх зустрічей Меркель з лідером Франції у ролі федерального канцлера Німеччини. 

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, про це повідомили у Єлисейському палаці. 

Під час зустрічі лідери країн планують обговорювати низку міжнародних питань. Речник канцлерки Штефен Зайберт зазначив, що буде йтися передусім про Афганістан.

Єлисейський палац серед тем називає Іран, Лівію, Україну та Білорусь, а також виклики, пов’язані з безпекою, міграцією, кліматичним і цифровим переходом. 

Лідери хочуть також разом спланувати саміт ЄС і Західних Балкан у Любляні, 6 жовтня. Очікується, що на цю дату наступник Ангели Меркель ще не заступить на посаду. 

Як відомо, Ангела Меркель піде з посади федерального канцлера Німеччини після виборів 26 вересня. Її партію "Християнсько-демократичний союз" веде на вибори новий лідер Армін Лашет. Проте все більша імовірність, що цього разу канцлером стане представник соціал-демократів.

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Теми: МеркельМакронНімеччинаФранціяміжнародні відносини
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