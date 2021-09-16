Меркель проведет одну из финальных встреч с Макроном, будут говорить и об Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг 16 сентября принимает на деловой обед канцлера Германии Ангелу Меркель, что будет одной из последних встреч Меркель с лидером Франции в качестве федерального канцлера Германии.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, об этом сообщили в Елисейском дворце.

Во время встречи лидеры стран планируют обсудить ряд международных вопросов. Представитель канцлера Штефен Зайберт отметил, что речь будет идти прежде всего об Афганистане.

Елисейский дворец среди тем называет Иран, Ливию, Украину и Беларусь, а также вызовы, связанные с безопасностью, миграцией, климатическим и цифровым переходом.

Лидеры хотят также вместе спланировать саммит ЕС и Западных Балкан в Любляне, 6 октября. Ожидается, что на эту дату преемник Ангелы Меркель еще не вступит в должность.

Как известно, Ангела Меркель уйдет с должности федерального канцлера Германии после выборов 26 сентября. Ее партию "Христианско-демократический союз" ведет на выборы новый лидер Армин Лашет. Однако все больше вероятность, что на этот раз канцлером станет представитель социал-демократов.

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