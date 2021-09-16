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Україна трусить партнерів щодо гарантій через "Північний потік-2" – Кулеба

Четвер, 16 вересня 2021, 10:55
Україна трусить партнерів щодо гарантій через Північний потік-2 – Кулеба
Фото з Facebook Кулеби

Глава МЗС Дмитро Кулеба поквапив США і Німеччину надати гарантії Україні у зв’язку з газопроводом "Північний потік-2", наголошуючи, що РФ вже створює тиск на європейському газовому ринку.

Про це Кулеба заявив на брифінгу у четвер у Києві, повідомляє "Європейська правда".

"Останніми днями була серйозна активність на треку "Північного потоку-2". Ми трусимо наших партнерів і вимагаємо, що час від слів переходити до конкретних дій, від запевнень до конкретних гарантій", – сказав Кулеба.

Він розповів, що днями Україну відвідав старший радник Державного департаменту США з питань енергетичної безпеки Амос Хохштайн і державний секретар міністерства енергетики Німеччини.

"Станом на зараз позиція України залишається незмінною. Ми бачимо, що партнери чують те, що ми їм говоримо, пропозиції, які ми вносимо, але рішення ще не ухвалені. Ми будемо продовжувати переговори, продовжувати такий виключно дружній тиск на партнерів", – сказав Кулеба.

Він підкреслив, що ухвалення рішення є нагальним також з огляду на стрибок цін на газ на європейському ринку.

"Тим більше, що ми бачимо, що Російська Федерація на європейському газовому ринку перейшла до конкретних дій, накручуючи ціну на газ і створюючи ефект непердбачуваності ринку та ажіотаж через дефіцит. Вже зараз треба діяти Німеччині, Сполученим Штатам. Україна готова діяти разом з ними", – сказав міністр.

Російський газовий монополіст 10 вересня заявив про завершення будівництва трубопроводу "Північний потік-2". 

Процес отримання дозволу на запуск газопроводу "Північний потік-2" може зайняти близько чотирьох місяців, тобто триватиме до початку 2022 року.

США та Німеччина у спільній заяві пообіцяли не допустити використання Росією трубопроводу як зброї, однак українська сторона наполягає, що досі не отримала жодних конкретних гарантій, яким чином буде унеможливлено використання "Північного потоку-2" для тиску на Україну.

Читайте детальніше: За лаштунками газової поразки: як з'явилася та що змінить для України угода про Nord Stream 2.

"Українська правда" у Threads

Теми: УкраїнаСШАНімеччинаПівнічний потік-2
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