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Украина трясет партнеров из-за гарантий по "Северному потоку-2" – Кулеба

Четверг, 16 сентября 2021, 10:55
Украина трясет партнеров из-за гарантий по Северному потоку-2 – Кулеба
Фото с Facebook Кулебы

Глава МИД Дмитрий Кулеба поторопил США и Германию, чтобы они предоставили гарантии Украине в связи с газопроводом "Северный поток-2", отмечая, что РФ уже создает давление на европейском газовом рынке.

Об этом Кулеба заявил на брифинге в четверг в Киеве, сообщает "Европейская правда".

"В последние дни была серьезная активность на треке "Северного потока-2". Мы трясем наших партнеров и требуем, что пора от слов переходить к конкретным действиям, от заверений к конкретным гарантиям", – сказал Кулеба.

Он рассказал, что на днях Украину посетили старший советник Государственного департамента США по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштайн и государственный секретарь министерства энергетики Германии.

"По состоянию на сейчас позиция Украины остается неизменной. Мы видим, что партнеры слышат то, что мы им говорим, предложения, которые мы вносим, ​​но решение еще не принято. Мы будем продолжать переговоры, продолжать такой исключительно дружественное давление на партнеров", – сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что принятие решения актуально, учитывая также скачок цен на газ на европейском рынке.

"Тем более, что мы видим, что Российская Федерация на европейском газовом рынке перешла к конкретным действиям, накручивая цену на газ и создавая эффект непредсказуемости на рынке и ажиотаж из-за дефицита. Уже сейчас надо действовать Германии, Соединенным Штатам. Украина готова действовать вместе с ними", – сказал министр.

Российский газовый монополист 10 сентября заявил о завершении строительства трубопровода "Северный поток-2".

Процесс получения разрешения на запуск газопровода "Северный поток-2" может занять около четырех месяцев, то есть продлится до начала 2022 года.

США и Германия в совместном заявлении пообещали не допустить использования Россией трубопровода как оружия, однако украинская сторона настаивает, что до сих пор не получила никаких конкретных гарантий, каким образом будет исключено использование "Северного потока-2" для давления на Украину.

Читайте подробнее: За кулисами газового поражения: как появилось и что изменит для Украины соглашение о Nord Stream 2

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Темы: УкраинаСШАГерманияСеверный поток-2
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