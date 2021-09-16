У п'ятницю збереться РНБО
Четвер, 16 вересня 2021, 11:08
Рада національної безпеки та оборони збереться на засідання 17 вересня.
Джерело: Апарат РНБО в коментарі УП
Деталі: Вказано, що президент Володимир Зеленський доручив секретареві Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову організувати проведення 17 вересня засідання РНБО.
Воно призначене на 17.00 в Офісі президента.
Дослівно Апарат: "Всі члени РНБО України поінформовані про час та місце проведення засідання".
Українська правда