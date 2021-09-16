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У п'ятницю збереться РНБО

Четвер, 16 вересня 2021, 11:08

Рада національної безпеки та оборони збереться на засідання 17 вересня.

Джерело: Апарат РНБО в коментарі УП

Деталі: Вказано, що президент Володимир Зеленський доручив секретареві Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову організувати проведення 17 вересня засідання РНБО.

Воно призначене на 17.00 в Офісі президента.

Дослівно Апарат: "Всі члени РНБО України поінформовані про час та місце проведення засідання".

Українська правда
Теми: РНБО
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