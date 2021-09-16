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В пятницу соберется СНБО

Четверг, 16 сентября 2021, 11:08

Совет национальной безопасности и обороны соберется на заседание 17 сентября.

Источник: Аппарат СНБО в комментарии УП

Детали: Указано, что президент Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 17 сентября заседание СНБО.

Оно назначено на 17.00 в Офисе президента.

Дословно Аппарат: "Все члены СНБО Украины проинформированы о времени и месте проведения заседания".

Темы: СНБО
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