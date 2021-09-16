В пятницу соберется СНБО
Четверг, 16 сентября 2021, 11:08
Совет национальной безопасности и обороны соберется на заседание 17 сентября.
Источник: Аппарат СНБО в комментарии УП
Детали: Указано, что президент Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 17 сентября заседание СНБО.
Оно назначено на 17.00 в Офисе президента.
Дословно Аппарат: "Все члены СНБО Украины проинформированы о времени и месте проведения заседания".