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На Харківщині викрили 50-тисячну ботоферму: працювала на Росію – СБУ

Четвер, 16 вересня 2021, 12:01
Фото СБУ

СБУ припинила на Харківщині діяльність ботоферми, яка на замовлення Росії поширювала у соцмережах інформацію, спрямовану на зрив вакцинації в Україні, виправдання збройної агресії РФ на сході України і дискредитацію української влади.

Джерело: сайт СБУ

Дослівно: "За період роботи зареєстровано майже 50 тисяч фейкових акаунтів, які створювали "альтернативну реальність" у соцмережах, у тому числі в українському сегменті".

 

Деталі: Організатором ботоферми виявився мешканець Харківщини, він створював акаунти і передавав їх замовникам. На одну SIM-карту чоловік реєстрував до 5 фейкових облікових записів у різних соціальних мережах.

Оплату за виконані замовлення зловмисник отримував у рублях через електронні платіжні системи.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисника виявили комп'ютерне обладнання із доказами протиправної діяльності; GSM-шлюзи та SIM-банки; 5 тисяч SIM-карток українських операторів зв’язку.

Тривають слідчі дії для перевірки можливої причетності особи до співпраці з російськими спецслужбами.

Українська правда
Теми: СБУХарківська областьпропаганда
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