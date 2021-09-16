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На Харьковщине разоблачили 50-тысячную ботоферму: работала на Россию – СБУ

Четверг, 16 сентября 2021, 12:01
Фото СБУ

СБУ пресекла в Харьковской области деятельность ботофермы, которая по заказу России распространяла в соцсетях информацию, направленную на срыв вакцинации в Украине, оправдание вооруженной агрессии РФ на востоке Украины и дискредитацию украинских властей.

Источник: сайт СБУ

Дословно: "За период работы зарегистрировано почти 50 000 фейковых аккаунтов, которые создавали "альтернативную реальность" в соцсетях, в том числе в украинском сегменте". 

 

Детали: Организатором ботофермы оказался житель Харьковской области, он создавал аккаунты и передавал их заказчикам. На одну SIM-карту мужчина регистрировал до 5 фейковых аккаунтов в разных социальных сетях.

Оплату за выполненные заказы злоумышленник получал в рублях через электронные платежные системы.

Во время обысков по месту жительства злоумышленника обнаружили компьютерное оборудование с доказательствами противоправной деятельности; GSM-шлюзы и SIM-банки; 5000 SIM-карт украинских операторов связи.

Продолжаются следственные действия для проверки возможной причастности мужчины к сотрудничеству с российскими спецслужбами.

Украинская правда
Темы: СБУХарьковская областьпропаганда
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