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Європарламент схвалив жорстку резолюцію щодо відносин з Росією, Україна задоволена текстом

Четвер, 16 вересня 2021, 12:16
Європарламент схвалив жорстку резолюцію щодо відносин з Росією, Україна задоволена текстом

Європарламент підтримав жорстку доповідь про майбутнє відносин Євросоюзу з Російською Федерацією, Україна задоволена текстом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Європарламенту та міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу.

Текст схвалили 494 голосами "за", 103 "проти". 72 депутатів утрималися. 

Повний текст ухваленого документу ще не оприлюднений. У повідомленні, оприлюдненому Європарламентом, наводяться ключові його положення: розрізняти російську владу і російський народ, підтримувати демократичні тенденції у Росії і громадянське суспільство, але бути готовими застосовувати санкції, протидіяти потоку брудних грошей з Росії та позбуватися енергозалежності від неї.   

Парламентарі закликають ЄС протидіяти агресивній політиці нинішньої РФ, та при цьому працювати над підгрунтям для співпраці з демократичною Росією у майбутньому.

Нинішню владу РФ називають "стагнуючою авторитарною клептократією, очолюваною "довічним" президентом в оточенні олігархів".

Парламентарі закликають до партнерства з США та іншими країнами-однодумцями для створення противаги Росії і Китаю і їхнім спробам послаблювати демократію у світі та дестабілізувати політичний порядок у Європі. Це має включати санкції, заходи боротьби з "брудними" коштами і підтримку громадянського суспільства. 

ЄС закликають продовжити підтримку країн "Східного партнерства", у тому числі України, і сприяти реформам і демократії у регіоні, які у свою чергу підштовхуватимуть до демократичних перетворень і Росію. 

Парламент вимагає зменшити енергозалежність країн ЄС від російського газу, нафти та іншої сировини, щонайменш доки Владімір Путін залишається при владі. Інструментами для цього називають "Європейський зелений курс" і використання альтернативних ресурсів. 

Євродепутати просять ЄС робити більше, щоб зупиняти потоки "брудних грошей" з Росії і викривати ресурси та фінансові активи пов’язаних з режимом автократів і олігархів, які заховані в країнах-членах ЄС. 

Також закликають не визнавати результати майбутніх виборів до Держдуми, якщо вони будуть проведені з порушенням демократичних принципів та міжнародного законодавства. Європарламент від Литви Андрюс Кубілюс після голосування закликав зокрема в такому разі вимагати призупинення членства Росії в міжнародних парламентських асоціаціях, у тому числі в ПАРЄ. 

"Документ гарний, Україна її (доповідь) оцінює позитивно", - відреагував на брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Для нас дуже важливо, що документ відзначає неможливість повернення до нормальної співпраці, те, що називають business as usual, доки Росія не припинить агресивну політику та гібридну війну проти ЄС, країн Східного партнерства, до яких належить і Україна, а територіальна цілісність Грузії, Молдови та України не будуть відновлені у межах міжнародно визнаних кордонів", - зазначив Дмитро Кулеба. 

З його слів, також висловлюється підтримка "Кримській платформі" і згадуються останні арешти в Криму Нарімана Джеляла та чотирьох інших кримських татар. 

Теми: Європарламент
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