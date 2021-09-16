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Европарламент одобрил жесткую резолюцию об отношениях с РФ, Украина довольна текстом

Четверг, 16 сентября 2021, 12:16

Европарламент поддержал жесткий доклад о будущем отношений Евросоюза с Российской Федерацией, Украина довольна текстом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Европарламента и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.

Текст одобрили 494 голосами "за", 103 "против". 72 депутатов воздержались.

Полный текст принятого документа еще не обнародован. В сообщении, опубликованном Европарламентом, приводятся ключевые его положения: различать российские власти и российский народ, поддерживать демократические тенденции в России и гражданское общество, но быть готовыми применять санкции, противодействовать потоку грязных денег из России и избавляться от энергозависимости.

Парламентарии призывают ЕС противодействовать агрессивной политике нынешней РФ, и при этом работать над основой для сотрудничества с демократической Россией в будущем.

Нынешнюю власть РФ называют "стагнирующей авторитарной клептократией, возглавляемой "пожизненным" президентом в окружении олигархов".

Парламентарии призывают к партнерству с США и другими странами-единомышленниками для создания противовеса России и Китаю и их попыткам ослаблять демократию в мире и дестабилизировать Европу. Это должно включать санкции, меры борьбы с "грязными" деньгами и поддержку гражданского общества.

ЕС призывают продолжить поддержку стран "Восточного партнерства", в том числе Украины, и способствовать реформам и демократии в регионе, которые в свою очередь будут подталкивать к демократическим преобразованиям и Россию.

Парламент требует уменьшить энергозависимость стран ЕС от российского газа, нефти и другого сырья, как минимум на время, пока Владимир Путин находится у власти. Инструментами для этого называют "Европейский зеленый курс" и использование альтернативных ресурсов.

Евродепутаты просят ЕС делать больше для того, чтобы останавливать потоки "грязных денег" из России и разоблачать ресурсы и финансовые активы связанных с режимом автократов и олигархов, которые спрятаны в странах-членах ЕС.

Также призывают не признавать результаты будущих выборов в Госдуму, если они будут проведены с нарушением демократических принципов и международного законодательства. Европарламентарий от Литвы Андрюс Кубилюс после голосования призвал в таком случае требовать приостановления членства России в международных парламентских ассоциациях, в том числе в ПАСЕ.

"Документ хороший, Украина его (доклад) оценивает положительно", - отреагировал на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Для нас очень важно, что документ отмечает невозможность возврата к нормальному сотрудничеству, то, что называют business as usual, пока Россия не прекратит агрессивную политику и гибридную войну против ЕС, стран Восточного партнерства, к которым относится и Украина, а территориальная целостность Грузии, Молдовы и Украины не будет восстановлена в рамках международно признанных границ", - отметил Дмитрий Кулеба.

По его словам, также выражается поддержка "Крымской платформе" и упоминаются последние аресты в Крыму Наримана Джеляла и четырех других крымских татар.

Темы: Европарламент
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