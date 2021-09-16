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В Україні проведуть масштабні українсько-американські навчання

Четвер, 16 вересня 2021, 12:41
В Україні проведуть масштабні українсько-американські навчання

20 вересня розпочинаються українсько-американські військові навчання RAPID TRIDENT – 2021, в яких візьмуть участь 6 тисяч військових з різних країн.

Джерело: Сухопутні війська ЗСУ

Деталі: Навчання триватимуть з 20 вересня по 1 жовтня, їхня мета – підготовка до спільних дій у складі багатонаціональних сил під час коаліційних операцій.

Очікується, що навчання підвищать рівень підготовки й оперативності українських військ, а також покращать сумісність штабів ЗСУ, США та членів НАТО й держав партнерів.

У навчаннях візьмуть участь 6 тисяч військових з 15 країн.

Вперше в історії RAPID TRIDENT проводитимуть тактичні навчання багатонаціонального батальйону з бойовою стрільбою.

Під час навчань заплановані спільні стрибки українських і американських десантників з літака військово-транспортної авіації США С-130.

Нагадаємо: Днями Росія та Білорусь провели масштабні військові навчання "Запад-2021" за участі 200 тисяч військових.

Українська правда

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Теми: Збройні силиСША
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