В Украине проведут масштабные украинско-американские учения

20 сентября начинаются украинские-американские военные учения RAPID TRIDENT – 2021, в которых возьмут участие 6 тысяч военных с разных стран.

Источник: Сухопутные войска ВСУ

Детали: Учения продлятся с 20 сентября по 1 октября, их цель - подготовка к совместным действиям в составе многонациональных сил во время коалиционных операций.

Ожидается, что учения повысят уровень подготовки и оперативности украинских войск, а также улучшат совместимость штабов ВСУ, США и НАТО и государств партнеров.

В учениях примут участие 6 тысяч военнослужащих из 15 стран.

Впервые в истории RAPID TRIDENT будут проводить тактические учения многонационального батальона с боевой стрельбой.

Во время учений запланированы совместные прыжки украинских и американских десантников из самолета военно-транспортной авиации США С-130.

Напомним: Днями Россия и Беларусь провели масштабные военные учения "Запад-2021" с участием 200 тысяч военных.