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Після мінливої п'ятниці прийде дощова субота - прогноз

Четвер, 16 вересня 2021, 12:57
Після мінливої п'ятниці прийде дощова субота - прогноз
фото Євгена Будерацького

Найближчої доби в західних, вдень і в північних областях України очікується дощова погода, на решті території країни буде тепло і сухо.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: 17 вересня в західних областях значні дощі, місцями грози, в Карпатах сильні дощі; температура вночі 11-16°, вдень 16-21°.

На решті території без опадів, лише в північних, Вінницькій та Черкаській областях вранці та вдень дощ, місцями гроза; температура вночі 4-9°, в Житомирській, Київській і Вінницькій областях 7-12°, в Одеській області 12-17°; вдень 20-25°, в північних областях 15-20°.

Вітер південно-східний на заході країни з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

У Києві в п'ятницю вночі без опадів, вдень дощ. Температура вночі близько 10-12°, вдень 18-20°.

18 вересня в Україні помірні, місцями значні дощі з грозами.

Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі 9-14°, на узбережжі морів до 18°; днем 12-17°, в південних і місцями східних областях 18-23°, на півдні Одещини до 27°.

У столиці в суботу значний дощ. Вітер західний, 8-13 м/с, поривчастий. Температура вночі 12-14°, вдень 15-17°.

Додатково: Вранці 16 вересня температура води в Чорному і Азовському морях була в межах 19-21°, в Дніпрі поблизу Києва - 18°.

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
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