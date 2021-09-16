После неустойчивой пятницы придет дождевая суббота - прогноз

В ближайшие сутки в западных, днем и северных областей Украины ожидается дождливая погода, на остальной территории страны будет тепло и сухо.



Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: 17 сентября в западных областях значительные дожди, местами грозы, в Карпатах сильные дожди; температура ночью 11-16°, днем 16-21°.



На остальной территории без осадков, лишь в северных, Винницкой и Черкасской областях утром и днем дождь, местами гроза; температура ночью 4-9°, в Житомирской, Киевской и Винницкой областях 7-12°, в Одесской области 12-17°; днем 20-25°, в северных областях 15-20°.



Ветер юго-восточный на западе страны с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.



В Киеве в пятницу ночью без осадков, днем дождь. Температура ночью около 10-12°, днем 18-20°.



18 сентября в Украине умеренные, местами значительные дожди с грозами.



Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.



Температура воздуха ночью 9-14°, на побережье морей до 18°; днём 12-17°, в южных и местами восточных областях 18-23°, на юге Одещины до 27°.



В столице в субботу значительный дождь. Ветер западный, 8-13 м/с, порывистый. Температура ночью 12-14°, днем 15-17°.



Дополнительно: Утром 16 сентября температура воды в Черном и Азовском морях была в пределах 19-21°, в Днепре вблизи Киева - 18°.