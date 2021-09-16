Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

После неустойчивой пятницы придет дождевая суббота - прогноз

Четверг, 16 сентября 2021, 12:57
фото Евгения Будерацкого

В ближайшие сутки в западных, днем и северных областей Украины ожидается дождливая погода, на остальной территории страны будет тепло и сухо.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: 17 сентября в западных областях значительные дожди, местами грозы, в Карпатах сильные дожди; температура ночью 11-16°, днем 16-21°.

На остальной территории без осадков, лишь в северных, Винницкой и Черкасской областях утром и днем дождь, местами гроза; температура ночью 4-9°, в Житомирской, Киевской и Винницкой областях 7-12°, в Одесской области 12-17°; днем 20-25°, в северных областях 15-20°.

Ветер юго-восточный на западе страны с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

В Киеве в пятницу ночью без осадков, днем дождь. Температура ночью около 10-12°, днем 18-20°.

18 сентября в Украине умеренные, местами значительные дожди с грозами.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 9-14°, на побережье морей до 18°; днём 12-17°, в южных и местами восточных областях 18-23°, на юге Одещины до 27°.

В столице в субботу значительный дождь. Ветер западный, 8-13 м/с, порывистый. Температура ночью 12-14°, днем 15-17°.

Дополнительно: Утром 16 сентября температура воды в Черном и Азовском морях была в пределах 19-21°, в Днепре вблизи Киева - 18°.

Темы: погода
powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 17 сентября: "совещания" на матче, задержание пророссийского пропагандиста

Украина ввела санкции против отравителей Навального

Система мониторинга "олигархов" уже готова – СНБО

Украина подготовила новый пакет санкций: за российские "выборы" на оккупированных территориях

Данилов не понял вопроса журналиста: На русском говорите, я напрягаюсь

инфографикаУкраинцы ответили, где им лучше всего живется

Все новости...
погода
Дождь не нарушит сентябрьскую идиллию четверга - прогноз
Тепло, похолодание... и снова солнце - в Украине начинаются погодные качели
Греция пережила самое жаркое лето за последние 43 года
Последние новости
22:14
Высший совет правосудия назначил членов комиссии для избрания состава ВККС
21:55
Новости экономики: Ryanair готовит экспансию в Украине, миссия МВФ в сентябре
21:35
Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень
21:15
Из Кабула вылетел рейс со 170 гражданами США и стран Европы
21:00
Новости 17 сентября: "совещания" на матче, задержание пророссийского пропагандиста
20:40
Генпрокурора половины штатов США требуют от Байдена отменить обязательную вакцинацию
20:35
На оккупированных территориях вспышка заболеваемости COVID-19 – Денисова
20:05
В Европарламенте призвали проверить "Газпром" на причастность к росту цен на газ
20:02
"Работать не будет" – СНБО о работе российской MERE в Украине
19:42
Тупицкий в ОАСК хочет отменить конкурс в Конституционный Суд
Все новости...