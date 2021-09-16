ВООЗ призупинила схвалення "Супутника V": знайшли порушення
Всесвітня організація охорони здоров'я призупинила процес схвалення російської вакцини від коронавірусу "Супутник V".
Джерело: Медуза з посиланням на заступника голови Панамериканської організації охорони здоров'я Жарбаса Барбозу
Пряма мова Барбоза: "Що стосується процесу схвалення "Супутника V" для екстреного застосування, то цей процес призупинено, тому що під час інспекції одного з заводів, де роблять вакцину, було виявлено, що цей завод не дотримується належних практик виробництва".
Деталі: Про який конкретно завод ідеться, Барбоза не сказав.
За його словами, зараз ВООЗ чекає повідомлення про те, що завод виправив порушення, після чого там пройде нова інспекція.
Барбоза нагадав, що в рамках процедури, за якою ВООЗ схвалює вакцини від коронавірусу для екстреного застосування, виробник повинен довести, що підприємства, де випускається вакцина, відповідають необхідним стандартам виробництва.
За даними Медузи, в червні комісія ВООЗ виявила порушення на одному з російських підприємств, які виробляють "Супутник V", – "Фармстандарт-УфаВІТА" в Уфі.
Передісторія:
- На даний момент ВООЗ схвалила для екстреного застосування вакцини від коронавірусу від американських компаній Moderna і Pfizer, європейських Jannsen і AstraZeneca, китайських Sinopharm, Sinovac, а також індійської Serum Institute of India.