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ВОЗ приостановила одобрение "Спутника V": нашли нарушения

Четверг, 16 сентября 2021, 13:34
Фото gov.kz

Всемирная организация здравоохранения приостановила процесс одобрения российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Источник: Медуза со ссылкой на замглавы Панамериканской организации здравоохранения Жарбаса Барбозу

Прямая речь Барбоза: "Что касается процесса одобрения "Спутника V" для экстренного применения, то этот процесс приостановлен, потому что во время инспекции одного из заводов, где делают вакцину, было обнаружено, что этот завод не придерживается надлежащих практик производства".

Детали: О каком конкретно заводе идёт речь, Барбоза не сказал.

По его словам, сейчас ВОЗ ждет уведомления о том, что завод исправил нарушения, после чего там пройдет новая инспекция.

Барбоза напомнил, что в рамках процедуры, по которой ВОЗ одобряет вакцины от коронавируса для экстренного применения, производитель должен доказать, что предприятия, где выпускается вакцина, отвечают требуемым стандартам производства.

По данным Медузы, в июне комиссия ВОЗ выявила нарушения на одном из российских предприятий, производящих "Спутник V", – "Фармстандарт-УфаВИТА" в Уфе.

Предыстория:

  • На данный момент ВОЗ одобрила для экстренного применения вакцины от коронавируса от американских компаний Moderna и Pfizer, европейских Jannsen и AstraZeneca, китайских Sinopharm, Sinovac, а также индийской Serum Institute of India.

Темы: коронавирусвакцинацияРосcияздоровье
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