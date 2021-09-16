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ЄС обговорює з Києвом спільне спонсорство створення заповідних територій в Антарктиді

Четвер, 16 вересня 2021, 13:41

Єврокомісар з питань довкілля, океанів та рибальства Віргініюс Сінкевічюс у четвер прибув з візитом до Києва, щоб обговорити "зелений перехід" України та співпрацю у сфері навколишнього середовища.

 Про це Сінкевічюс розповів у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

Сінкевічюс провів зустріч з міністром захисту довкілля і природних ресурсів України Романом Абрамовським.

За словами єврокомісара, на зустрічі йшлося про можливість спільного спонсорства Україною європейської пропозиції щодо створення двох нових масштабних морських заповідних територій в Антарктиді.

"Я сподіваюся, що Україна буде сильним прихильником наших зусиль", - зазначив єврокомісар.

Сінкевічюс також зустрівся з представниками неурядових організацій, висловивши переконання, що для України міцніші зв’язки з ЄС та зелений перехід є "єдиним шляхом".

"Незважаючи на виклики, Україна може прискорити роботу над законами про біорізноманіття, заповідні території, промислові викиди і поводження з відходами", - зауважив єврокомісар.

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Теми: ЄС
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