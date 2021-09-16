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ЕС обсуждает с Киевом совместное спонсорство создания заповедных территорий в Антарктиде

Четверг, 16 сентября 2021, 13:41

Еврокомиссар по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниюс Синкевичюс в четверг прибыл с визитом в Киев, чтобы обсудить "зеленый переход" Украины и сотрудничество в области окружающей среды.

Об этом Синкевичюс рассказал в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

Синкевичюс провел встречу с министром охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Романом Абрамовским.

По словам еврокомиссара, на встрече речь шла о возможности совместного спонсорства европейского предложения по созданию двух новых масштабных морских заповедных территорий в Антарктиде.

"Я надеюсь, что Украина будет сильным сторонником наших усилий", - отметил еврокомиссар.

Синкевичюс также встретился с представителями неправительственных организаций, выразив убеждение, что для Украины более прочные связи с ЕС и зеленый переход являются "единственным путем".

"Несмотря на вызовы, Украина может ускорить работу над законами о биоразнообразии, заповедных территориях, промышленных выбросах и обращении с отходами", - отметил еврокомиссар.

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Темы: ЕС
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