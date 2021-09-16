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У Києві на два дні обмежать рух через півмарафон

Четвер, 16 вересня 2021, 13:59
У Києві на два дні обмежать рух через півмарафон
Фото КМДА

18-19 вересня у Києві обмежать рух транспорту у зв’язку з проведенням 11-го Київського півмарафону. 

Джерело: сайт КМДА

Деталі: Змагання проходитиме з 07:00 до 13:30 19 вересня. Але рух транспорту обмежать з 5 ранку 18 вересня до 22:00 19 вересня.

Графік перекриття вулиць 18-19 вересня:

  • вул. Григорія Сковороди (від Контрактової площі до вул. Волоської) – із 05:00 18 вересня до 22:00 19 вересня;
  • вул. Межигірська (від вул. Г. Сковороди до вул. Спаської) – із 05:00 18 вересня до 22:00 19 вересня;
  • вул. Петра Сагайдачного (від Контрактової площі до вул. Андріївської) – із 05:00 18 вересня до 22:00 19 вересня.

Графік перекриття вулиць 19 вересня:

  • вул. Петра Сагайдачного – із 07:00 до 13:30;
  • Боричів узвіз – із 07:00 до 13:30;
  • вул. Ігорівська – із 07:00 до 13:30;
  • вул. Набережно-Хрещатицька (від вул. Верхній Вал до Поштової площі) – з 07:00 до 13:30;
  • вул. Набережно-Хрещатицька (у напрямку Гаванського мосту) – із 07:00 до 11:00;
  • Набережне шосе (від Боричевого узвозу до Дніпровського узвозу) – із 07:00 до 13:30;
  • Набережне шосе (у напрямку Гаванського мосту) – із 07:00 до 11:00;
  • Гаванський міст (у напрямку Північного мосту) – із 07:00 до 11:00;
  • вул. Набережно-Рибальська (у напрямку Північного мосту) – із 07:00 до 11:00;
  • Північний міст (у напрямку житлового масиву Троєщина) – із 07:00 до 11:00;
  • вул. Труханівська – із 07:00 до 12:00;
  • Володимирський узвіз (у напрямку Поштової площі) – із 07:00 до 11:00;
  • Міст Метро – із 07:00 до 10:00;
  • поворот із мосту Метро на Набережне шосе – із 07:00 до 11:00.
 

Також за маршрутом марафону буде змінено рух громадського транспорту. Про це КМДА обіцяє повідомити додатково.

Українська правда

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Теми: Київдорогитранспорт
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