У Києві на два дні обмежать рух через півмарафон

18-19 вересня у Києві обмежать рух транспорту у зв’язку з проведенням 11-го Київського півмарафону.

Джерело: сайт КМДА

Деталі: Змагання проходитиме з 07:00 до 13:30 19 вересня. Але рух транспорту обмежать з 5 ранку 18 вересня до 22:00 19 вересня.

Графік перекриття вулиць 18-19 вересня:

вул. Григорія Сковороди (від Контрактової площі до вул. Волоської) – із 05:00 18 вересня до 22:00 19 вересня;

вул. Межигірська (від вул. Г. Сковороди до вул. Спаської) – із 05:00 18 вересня до 22:00 19 вересня;

вул. Петра Сагайдачного (від Контрактової площі до вул. Андріївської) – із 05:00 18 вересня до 22:00 19 вересня.

Графік перекриття вулиць 19 вересня:

вул. Петра Сагайдачного – із 07:00 до 13:30;

Боричів узвіз – із 07:00 до 13:30;

вул. Ігорівська – із 07:00 до 13:30;

вул. Набережно-Хрещатицька (від вул. Верхній Вал до Поштової площі) – з 07:00 до 13:30;

вул. Набережно-Хрещатицька (у напрямку Гаванського мосту) – із 07:00 до 11:00;

Набережне шосе (від Боричевого узвозу до Дніпровського узвозу) – із 07:00 до 13:30;

Набережне шосе (у напрямку Гаванського мосту) – із 07:00 до 11:00;

Гаванський міст (у напрямку Північного мосту) – із 07:00 до 11:00;

вул. Набережно-Рибальська (у напрямку Північного мосту) – із 07:00 до 11:00;

Північний міст (у напрямку житлового масиву Троєщина) – із 07:00 до 11:00;

вул. Труханівська – із 07:00 до 12:00;

Володимирський узвіз (у напрямку Поштової площі) – із 07:00 до 11:00;

Міст Метро – із 07:00 до 10:00;

поворот із мосту Метро на Набережне шосе – із 07:00 до 11:00.

Також за маршрутом марафону буде змінено рух громадського транспорту. Про це КМДА обіцяє повідомити додатково.