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В Киеве на два дня ограничат движение из-за полумарафона

Четверг, 16 сентября 2021, 13:59
В Киеве на два дня ограничат движение из-за полумарафона
Фото КГГА

18-19 сентября в Киеве ограничат движение транспорта в связи с проведением 11-го Киевского полумарафона.

Источник: сайт КГГА

Детали: Соревнования будут проходить с 07:00 до 13:30 19 сентября. Но движение транспорта ограничат с 5 утра 18 сентября до 22:00 19 сентября.

График перекрытия улиц 18-19 сентября:

  • ул. Григория Сковороды (от Контрактовой площади до ул. Волошской) – с 5:00 18 сентября до 22:00 19 сентября;
  • ул. Межигорская (от ул. Г. Сковороды до ул. Спасской) – с 5:00 18 сентября до 22:00 19 сентября;
  • ул. Петра Сагайдачного (от Контрактовой площади до ул. Андреевской) – с 5:00 18 сентября до 22:00 19 сентября.

График перекрытия улиц 19 сентября:

  • ул. Петра Сагайдачного – с 07:00 до 13:30;
  • Боричев спуск – с 07:00 до 13:30;
  • ул. Игоревская – с 07:00 до 13:30;
  • ул. Набережно-Крещатицкая (от ул. Верхний Вал до Почтовой площади) – с 07:00 до 13:30;
  • ул. Набережно-Крещатицкая (в направлении Гаванского моста) – с 07:00 до 11:00;
  • Набережное шоссе (от Боричевого спуска до Днепровского спуска) – с 07:00 до 13:30;
  • Набережное шоссе (в направлении Гаванского моста) – с 07:00 до 11:00;
  • Гаванский мост (в направлении Северного моста) – с 07:00 до 11:00;
  • ул. Набережно-Рыбальская (в направлении Северного моста) – с 07:00 до 11:00;
  • Северный мост (в направлении жилого массива Троещина) – с 07:00 до 11:00;
  • ул. Трухановская – с 07:00 до 12:00;
  • Владимирский спуск (в направлении Почтовой площади) – с 07:00 до 11:00;
  • Мост Метро – с 07:00 до 10:00;
  • поворот с моста Метро на Набережное шоссе – с 07:00 до 11:00.
 

Также по маршруту марафона будет изменено движение общественного транспорта. Об этом КГГА обещает сообщить дополнительно.

Украинская правда

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Темы: Киевдорогитранспорт
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