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У Кривому Розі вдруге пошкодили пам’ятник бійцям, які загинули під Іловайськом

Четвер, 16 вересня 2021, 14:13
фото Геннадія Шаповалова з сайту "Радіо Свобода"

У Кривому Розі вдруге пошкодили пам’ятник українським військовим, загиблим під Іловайськом.

Джерело: екскуратор батальйону "Кривбас" Микола Колесник у коментарі "Радіо Свобода"

Деталі: За даними Колесника, який є одним з ініціаторів створення цього пам’ятника, невідомі виламали та вкрали гільзи для квітів, встановлені біля підніжжя монумента. Сам пам’ятний хрест цілий.

 

Чоловік зазначивв, що наразі вирішує питання, аби зробити стилізовані гільзи з граніту – щоб латунь не приваблювала вандалів.

Пам’ятник загиблим на Донбасі "Іловайський хрест" відкрили в серпні 2020 року. На створення монументу пішло понад два роки. Сам пам’ятник і його підніжжя виготовлені з граніту, інші елементи – соняхи та хрест – із бронзи.

У серпні 2020 року стало відомо про його пошкодження: тоді невідомі також виламали гільзи.

Нагадаємо: У травні 2020 року в Кривому Розі чоловіка, який обмалював пам’ятник жертвам Голокосту, засудили до трьох років обмеження волі з випробувальним терміном в один рік. Винним було визнано уродженця Кривого Рогу, який має на утриманні малолітнього сина й працює на заводі. Чоловік визнав свою провину й уклав угоду про визнання винуватості з прокуратурою.

Теми: Кривий Ріг
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