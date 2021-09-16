Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Кривом Роге второй раз повредили памятник погибшим под Иловайском

Четверг, 16 сентября 2021, 14:13
фото Геннадия Шаповалова с сайта "Радио Свобода"

В Кривом Роге во второй раз повредили памятник украинским военным, погибшим под Иловайском.

Источник: экс-куратор батальона "Кривбасс" Николай Колесник в комментарии "Радио Свобода"

Детали: По данным Колесника, который является одним из инициаторов создания этого памятника, неизвестные выломали и украли гильзы для цветов, установленные у подножия монумента. Сам памятный крест цел.

 

Мужчина отметил, что сейчас решает вопрос, чтобы сделать стилизованные гильзы из гранита - чтобы латунь не привлекала вандалов.

Памятник погибшим в Донбассе "Иловайский крест" открыли в августе 2020 года. На создание монумента ушло более двух лет. Сам памятник и его подножие изготовлены из гранита, остальные элементы - подсолнухи и крест - из бронзы.

В августе 2020 года стало известно о его повреждении: тогда неизвестные также выломали гильзы.

Напомним: В мае 2020 года в Кривом Роге мужчину, который обрисовал памятник жертвам Холокоста, приговорили к трем годам ограничения свободы с испытательным сроком в один год. Виновным был признан уроженец Кривого Рога, который имеет на иждивении малолетнего сына и работает на заводе. Мужчина признал свою вину и заключил соглашение о признании вины с прокуратурой.

Темы: Кривой Рог
powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 17 сентября: "совещания" на матче, задержание пророссийского пропагандиста

Украина ввела санкции против отравителей Навального

Система мониторинга "олигархов" уже готова – СНБО

Украина подготовила новый пакет санкций: за российские "выборы" на оккупированных территориях

Данилов не понял вопроса журналиста: На русском говорите, я напрягаюсь

инфографикаУкраинцы ответили, где им лучше всего живется

Все новости...
Кривой Рог
Вилкул попросил Раду провести выборы в Кривом Роге из-за смерти мэра
Гибель Павлова: по делу за день провели 16 обысков, пришли и к преемнику мэра – Вилкула
Следствие уже не рассматривает версию убийства мэра Кривого Рога, но не исключает доведение до самоубийства
Последние новости
22:14
Высший совет правосудия назначил членов комиссии для избрания состава ВККС
21:55
Новости экономики: Ryanair готовит экспансию в Украине, миссия МВФ в сентябре
21:35
Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень
21:15
Из Кабула вылетел рейс со 170 гражданами США и стран Европы
21:00
Новости 17 сентября: "совещания" на матче, задержание пророссийского пропагандиста
20:40
Генпрокурора половины штатов США требуют от Байдена отменить обязательную вакцинацию
20:35
На оккупированных территориях вспышка заболеваемости COVID-19 – Денисова
20:05
В Европарламенте призвали проверить "Газпром" на причастность к росту цен на газ
20:02
"Работать не будет" – СНБО о работе российской MERE в Украине
19:42
Тупицкий в ОАСК хочет отменить конкурс в Конституционный Суд
Все новости...