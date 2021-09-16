В Кривом Роге второй раз повредили памятник погибшим под Иловайском

В Кривом Роге во второй раз повредили памятник украинским военным, погибшим под Иловайском.

Источник: экс-куратор батальона "Кривбасс" Николай Колесник в комментарии "Радио Свобода"

Детали: По данным Колесника, который является одним из инициаторов создания этого памятника, неизвестные выломали и украли гильзы для цветов, установленные у подножия монумента. Сам памятный крест цел.

Мужчина отметил, что сейчас решает вопрос, чтобы сделать стилизованные гильзы из гранита - чтобы латунь не привлекала вандалов.

Памятник погибшим в Донбассе "Иловайский крест" открыли в августе 2020 года. На создание монумента ушло более двух лет. Сам памятник и его подножие изготовлены из гранита, остальные элементы - подсолнухи и крест - из бронзы.

В августе 2020 года стало известно о его повреждении: тогда неизвестные также выломали гильзы.

Напомним: В мае 2020 года в Кривом Роге мужчину, который обрисовал памятник жертвам Холокоста, приговорили к трем годам ограничения свободы с испытательным сроком в один год. Виновным был признан уроженец Кривого Рога, который имеет на иждивении малолетнего сына и работает на заводе. Мужчина признал свою вину и заключил соглашение о признании вины с прокуратурой.